Атака на нафтопровід "Дружба": Словаччина погрожує залишити Україну без пального

Після ударів по нафтопроводу "Дружба" Словаччина попередила, що Україна ризикує недоотримати великий об’єм словацького дизеля.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, передає Teraz.

За його словами, словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який використовує для своєї роботи російську нафту, є великим постачальником нафтопродуктів для України і забезпечує 10% її щомісячного споживання.

Зокрема, завдяки цьому НПЗ Україна отримує від Словаччини дизельне пальне, а удари по нафтопроводу "Дружба" можуть змінити ситуацію.

"Ми розуміємо, як Україні важко, але для нас ця інфраструктура теж дуже важлива, тим більше коли ми бачимо, що сама Україна шкодить власним інтересам, бо ризикує не мати достатньо пального. Наш національний інтерес полягає в захисті цих постачань, і тому ми також відкрито спілкуємося з українською стороною. І я продовжуватиму робити це на європейському рівні", — підкреслив Бланар.

Він додав, що не хоче загострювати ситуацію між Києвом та Братиславою, та закликав до "прагматичного підходу".

Удари дронів по нафтопроводу

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ. Унаслідок влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що цей удар є обурливим та неприйнятним, звинувативши Брюссель та Київ у намаганні втягнути його країну у війну. Також він пригрозив українському керівництву, нагадавши, що з Угорщини надходить електроенергія до України.

19 серпня Сіярто дякував Павлу Сорокіну, заступнику міністра енергетики Росії, за швидку ліквідацію пошкоджень, спричинених атакою і висловив сподівання, що Україна більше не здійснюватиме нападів на трубопровід, зазначивши, що ця війна — не війна Угорщини.

Натомість Європейська комісія заявила, що удар по російській інфраструктурі, який зупинив транзит нафти нафтопроводом "Дружба", не несе загрози для енергетичної безпеки Євросоюзу.

22 серпня українські військові знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча", що у Брянській області Росії. Станція транспортує нафту для двох нафтопроводів, один з яких - "Дружба". На відновлення поставок російської нафти до Угорщини та Словаччини, за попередніми оцінками, знадобиться не менше 5-6 днів.