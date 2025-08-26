Дефицит бензина и сбои в экспорте: Украина вывела из строя 17% нефтепереработки РФ

Украина наносит все больше ударов беспилотникам по российским нефтеперерабатывающим заводам и экспортной инфраструктуре, что является ответом Москве на ее атаки по газовым и энергетическим объектам Украины. Это привело к сбоям в экспорте нефти и дефициту бензина в некоторых регионах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По оценкам агентства , в странские атаки на 10 российских нефтеперерабатывающих заводов вывели из строя не менее 17% мощностей, что составляет 1,1 миллиона баррелей в день. Эти удары совпали с пиковым сезоном спроса на бензин, что усилило эффект от введенного ранее запрета на экспорт горючего.

В некоторых районах ТОТ Украины, а также на юге России и на Дальнем Востоке наблюдался дефицит бензина, что заставило автомобилистов перейти на более дорогой бензин из-за дефицита обычного бензина марки А-95.

Только за последний месяц Украина атаковала ряд российских нефтеперерабатывающих заводов, включая предприятия "Лукойла" в Волгограде и "Роснефти" в Рязани, а также заводы в Ростовской, Самарской, Саратовской и Краснодарской областях.

Также украинский дрон вызвал пожар на Новошахтинском НПЗ, который горел 5 суток. Кроме того, под ударами оказались нефтепровод "Дружба" и терминал "Новатек" в Усть-Луге на Балтийском море.

По словам старшего научного сотрудника Центра Карнеги "Россия-Евразия" Сергея Вакуленко, ранее работавшего в российской нефтяной компании "Газпром нефть", пострадавшие нефтеперерабатывающие заводы потеряли лишь часть своих мощностей, но это все равно может создать проблемы с внутренними поставками горючего.

Российская экономика в значительной степени зависит от экспорта нефти и газа, составляющих четверть ее бюджетных поступлений. Эти средства финансируют 25-процентное увеличение оборонных расходов России в текущем году, что является самым высоким показателем со времен холодной войны.

"Западные санкции вынудили Москву продавать нефть со скидками и прекратить продажу газа в большинстве стран Европы. По словам американских военных генералов, это не помешало Москве производить рекордные объемы артиллерии и оружия. В настоящее время российская экономика справляется с санкциями, но рост замедлился, что вызывает беспокойство", - сказал он .

Атаки на российские НПЗ

Напомним, в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

19 августа Сиярто благодарил Павла Сорокина, заместителя министра энергетики России, за скорую ликвидацию повреждений, вызванных атакой, и выразил надежду, что Украина больше не будет совершать нападения на трубопровод, отметив, что эта война — не война Венгрии.

Европейская комиссия заявила, что удар по российской инфраструктуре, остановивший транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", не несет угрозы для энергетической безопасности Евросоюза.

22 августа украинские военные снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области России. Станция транспортирует нефть для двух нефтепроводов, один из которых – "Дружба".