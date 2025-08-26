Дефіцит бензину та збої в експорті: Україна вивела з ладу 17% нафтопереробки РФ

Україна завдає все більше ударів безпілотниками по російських нафтопереробних заводах та експортній інфраструктурі, що є відповіддю Москві на її атаки по газових і енергетичних об'єктах України. Це спричинило збої в експорті нафти та дефіцит бензину в деяких регіонах

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За оцінками агентства, українські атаки на 10 російських нафтопереробних заводів вивели з ладу щонайменше 17% потужностей, що становить 1,1 мільйона барелів на день. Ці удари збіглися з піковим сезоном попиту на бензин, що посилило ефект від запровадженої раніше заборони на експорт пального.

У деяких районах ТОТ України, а також на півдні Росії і на Далекому Сході спостерігався дефіцит бензину, що змусило автомобілістів перейти на дорожчий бензин через дефіцит звичайного бензину марки А-95.

Тільки протягом останнього місяця Україна атакувала низку російських нафтопереробних заводів, включаючи підприємства "Лукойлу" у Волгограді та "Роснефти" у Рязані, а також заводи в Ростовській, Самарській, Саратовській та Краснодарській областях.

Також український дрон спричинив пожежу на Новошахтинському НПЗ, який горів 5 діб. Крім того, під ударами опинилися нафтопровід "Дружба" та термінал "Новатек" в Усть-Лузі на Балтійському морі..

За словами старшого наукового співробітника Центру Карнегі "Росія-Євразія" Сергія Вакуленка, який раніше працював у російській нафтовій компанії "Газпром нафта", постраждалі нафтопереробні заводи втратили лише частину своїх потужностей, але це все одно може створити проблеми з внутрішніми поставками пального.

Російська економіка значною мірою залежить від експорту нафти й газу, які становлять чверть її бюджетних надходжень. Ці кошти фінансують 25-відсоткове збільшення оборонних витрат Росії цього року, що є найвищим показником з часів холодної війни.

"Західні санкції змусили Москву продавати нафту зі знижками і припинити продаж газу в більшості країн Європи. За словами американських військових генералів, це не завадило Москві виробляти рекордні обсяги артилерії та зброї. Наразі російська економіка справляється з санкціями, але зростання сповільнилося, що викликає занепокоєння в Кремлі", - пише Reuters.

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, у ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ.

19 серпня Сіярто дякував Павлу Сорокіну, заступнику міністра енергетики Росії, за швидку ліквідацію пошкоджень, спричинених атакою і висловив сподівання, що Україна більше не здійснюватиме нападів на трубопровід, зазначивши, що ця війна — не війна Угорщини.

Натомість Європейська комісія заявила, що удар по російській інфраструктурі, який зупинив транзит нафти нафтопроводом "Дружба", не несе загрози для енергетичної безпеки Євросоюзу.

22 серпня українські військові знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча", що у Брянській області Росії. Станція транспортує нафту для двох нафтопроводів, один з яких - "Дружба".