Нафтопровід "Дружба" відновив роботу після удару ЗСУ: Угорщина та Словаччина знову імпортують російську нафту

28 серпня відновилися поставки російської нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба" після перебоїв, спричинених українською атакою на нафтоперекачувальну станцію "Унеча", що у Брянській області Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє угорська нафтова компанія MOL та міністр економіки Словаччини Деніса Сакова, передає Reuters.

Угорщина і Словаччина знову почали отримувати російську нафту

"Я сподіваюся, що операції залишатимуться стабільними, і більше не буде нападів на енергетичну інфраструктуру", – сказала Сакова.

Компанія MOL, яка експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, заявила, що нафта прибула до обох країн, але не надала жодних подробиць.

Словаччина та Угорщина продовжують покривати більшу частину своїх потреб у нафті з Росії, незважаючи на зусилля Європейського Союзу щодо диверсифікації поставок російських енергоносіїв.

Нафтопровід відновить роботу в тестовому режимі

Як заявляв глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, постачання нафти в напрямку Угорщини відновиться в меншому обсязі у тестовому режимі.

Дипломат назвав пошкодження нафтогону настільки значними, що для відновлення його роботи знадобилося кілька днів.

"Ми із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним обговорили ситуацію телефоном. З'ясувалося, що за напруженої роботи вдалося знайти технічне рішення, завдяки якому від завтра відновиться постачання нафти в напрямку Угорщини, спочатку в тестовому режимі та в меншому обсязі", - написав Сіярто.

Він уточнив, що в Угорщини вистачає внутрішніх запасів нафти, тому стратегічний резерв не залучали.

Також очільник угорського МЗС поскаржився, що деякі місцеві політики та ЗМІ виправдовують Україну, яка "зруйнувала трубопровід". Сіярто незадоволений і тим, що Єврокомісія лише заявляє, що "ризику для безпеки поставок немає".

"Ми також закликаємо Україну надалі не атакувати нафтопровід, спрямований в Угорщину, і не ставити під загрозу безпеку енергопостачання країни", - резюмував дипломат.

Удари дронів по нафтопроводу

У ніч на 18 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" у Тамбовській області РФ. Унаслідок влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачування нафти магістральним нафтопроводом "Дружба" було повністю зупинено.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що цей удар є обурливим та неприйнятним, звинувативши Брюссель та Київ у намаганні втягнути його країну у війну. Також він пригрозив українському керівництву, нагадавши, що з Угорщини надходить електроенергія до України.

19 серпня Сіярто дякував Павлу Сорокіну, заступнику міністра енергетики Росії, за швидку ліквідацію пошкоджень, спричинених атакою і висловив сподівання, що Україна більше не здійснюватиме нападів на трубопровід, зазначивши, що ця війна — не війна Угорщини.

Натомість Європейська комісія заявила, що удар по російській інфраструктурі, який зупинив транзит нафти нафтопроводом "Дружба", не несе загрози для енергетичної безпеки Євросоюзу.

22 серпня українські військові знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча", що у Брянській області Росії. Станція транспортує нафту для двох нафтопроводів, один з яких - "Дружба".

Після ударів по нафтопроводу "Дружба" Словаччина попередила, що Україна ризикує недоотримати великий об’єм словацького дизеля.

Словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який використовує для своєї роботи російську нафту, є великим постачальником нафтопродуктів для України і забезпечує 10% її щомісячного споживання.