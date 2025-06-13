"Вопрос суверенитета": Венгрия и Словакия выступят против отказа от российских энергоресурсов

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его государство и Словакия будут выступать против отказа Европейского Союза от энергоресурсов РФ.

Как пишет Delo.ua, об этом Сиярто сообщил в facebook.

"В понедельник в Люксембурге состоится большое сражение, поскольку предложение фон дер Ляен-Зеленского заставить нас прекратить покупать газ, нефть и ядерное топливо в России будет в повестке дня Совета министров энергетики", — заявил Сиярто.

По его словам, Брюссель вроде бы "хочет субсидировать" Киев путем "удвоения или утроения стоимости электроэнергии для венгерских семей".

"Сегодня мы с моим словацким коллегой Юрием Бланаром консультировались по телефону и пришли к согласию, что мы не можем согласиться с таким грубым нарушением нашего суверенитета. Формирование национальной энергетической политики — это вопрос суверенитета, и никто извне не может в него вмешиваться", — убежден глава МИД Венгрии.

Он добавил, что на Раде 16 июня Будапешт "будет защищать венгерские семьи от платы в два-три раза больше, чем раньше, из-за шантажа президента Зеленского".

Заметим, что после прекращения транзита российского газа через Украину в конце 2024 года Словакия преимущественно получала газ из Венгрии, которая его поставляет через "Турецкий поток ". Словакия и Венгрия добиваются возобновления транзита через Украину, при этом Словакия даже угрожает ветировать помощь ЕС Киеву, если он не пересмотрит свою позицию.

ЕС на пути к отказу от российского газа

Европейский Союз поставил перед собой цель. до 2027 года избавиться от зависимости от российского топлива. Этот курс был определен после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Среди стран, до сих пор покупающих российский газ, Венгрия и Словакия. Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания получают сжиженный газ от российской компании "Новатек" по долгосрочным контрактам.

Европейская комиссия обнародовала детальную "дорожную карту", предусматривающую конкретные меры по достижению этой цели.

Да, планируется запрет на новые сделки по импорту российского газа и спотовых контрактов. Об этом сообщили источники, ознакомленные с вопросом, агентству Reuters.

Комиссия также изучает правовые механизмы, позволяющие европейским компаниям. расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.