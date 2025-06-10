Евросоюз готовит полный запрет на участие европейских операторов в российских "Северных потоках"

В представленном сегодня 18-м пакете экономических санкций против России Еврокомиссия предлагает полностью запретить европейским операторам участвовать в работе российских трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

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Как пишет Delo.ua, ссылаясь на публикацию Укринформа, об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Она заявила, что Еврокомиссия впервые предлагает полностью запретить европейским операторам участвовать в любых транзакциях, прямо или косвенно связанных с трубопроводами "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По ее словам, это свидетельствует о том, что "возвращения в прошлое не будет".

Что известно о "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2"

"Северный поток-1" был построен ранее и приступил к поставкам газа в ноябре 2011 года. Он состоял из двух нитей, а его проектная мощность составила 55 млрд. куб. м газа в год. После диверсий в сентябре 2022 года обе нити этого газопровода стали недействующими.

Строительство "Северного потока-2" было завершено в 2021 году, однако он так и не был введен в эксплуатацию. Германия остановила процесс его сертификации в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Одна из нитей "Северного потока-2" также была повреждена во время диверсий в сентябре 2022 года, тогда как другая осталась невредимой, но никогда не работала.

Санкции ЕС против России

Напомним, Европейский Союз в координации с Соединенными Штатами Америки приступил к разработке 18-го пакета санкций против Российской Федерации. Работа над ним началась по истечении минувшего понедельника срока ультиматума по установлению 30-дневного перемирия.

20 мая ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России и вместе с ним в координации с Соединенными Штатами Америки приступил к разработке 18-го пакета санкций. Работа над ним началась по истечении минувшего понедельника срока ультиматума по установлению 30-дневного перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последствия введенных против России санкций начнут существенно влиять на экономику РФ в июне 2026 года. По его словам, с лета следующего года российская экономика, преимущественно находящаяся в тени, начнет испытывать дефицит бюджета.