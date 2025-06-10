Євросоюз готує повну заборону на участь європейських операторів у російських "Північних потоках"

У представленому сьогодні 18-му пакеті економічних санкцій проти Росії Єврокомісія пропонує повністю заборонити європейським операторам брати участь у роботі російських трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

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Як пише Delo.ua, посилаючись на публікацію Укрінформу, про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона заявила, що Єврокомісія вперше пропонує повністю заборонити європейським операторам брати участь у будь-яких транзакціях, прямо чи опосередковано пов'язаних з трубопроводами "Північний потік-1" та "Північний потік-2". За її словами, це свідчить про те, що "повернення до минулого не буде".

Що відомо про "Північний потік-1" та "Північний потік-2"

"Північний потік-1" був збудований раніше і розпочав постачання газу в листопаді 2011 року. Він складався з двох ниток, а його проєктна потужність становила 55 млрд куб. м газу на рік. Після диверсій у вересні 2022 року, обидві нитки цього газопроводу стали недіючими.

Будівництво "Північного потоку-2" було завершено у 2021 році, проте він так і не був введений в експлуатацію. Німеччина зупинила процес його сертифікації напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Одна з ниток "Північного потоку-2" також була пошкоджена під час диверсій у вересні 2022 року, тоді як інша залишилася неушкодженою, але ніколи не працювала.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, Європейський Союз у координації зі Сполученими Штатами Америки розпочав розробку 18-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Робота над ним розпочалась після закінчення минулого понеділка терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.

20 травня ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти Росії та разом з у координації зі Сполученими Штатами Америки розпочав розробку 18-го пакета санкцій. Робота над ним розпочалась після закінчення минулого понеділка терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наслідки санкцій, введених проти Росії, почнуть істотно впливати на економіку РФ у червні 2026 року. За його словами, з літа наступного року російська економіка, яка переважно перебуває в тіні, почне відчувати дефіцит бюджету.