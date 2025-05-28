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Зеленський прогнозує дефіцит бюджету РФ через санкції з 2026 року

Зеленський
Зеленський розповів, як санкції вплинуть на економіку Росії. / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наслідки санкцій, введених проти Росії, почнуть істотно впливати на економіку РФ у червні 2026 року. За його словами, з літа наступного року російська економіка, яка переважно перебуває в тіні, почне відчувати дефіцит бюджету.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інтерфакс-України.

Коли Росія відчує санкції?

Зеленський під час спілкування з журналістами зазначив, що, на його думку, з літа 2026 року російська економіка почне відчувати серйозні труднощі. Він наголосив, що дефіцит бюджету може бути значним, але не катастрофічним, оскільки велика частина економіки РФ перебуває у тіні.

"Червень 2026-го – ми всі сподіваємося, що війни вже не буде. Дуже. Але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій у росіян буде. Вже від тих, що прийняті", - наголосив президент. 

Водночас президент зазначив, що важко точно оцінити, скільки ресурсів знаходиться в тіні і який запас має Росія. Проте він вважає, що економіка країни не зможе зростати у наступному році, а навпаки – поступово скорочуватиметься, оскільки значна частина витрат буде спрямована на війну.

Крім того, Зеленський підкреслив, що одним із головних викликів є зростання військово-промислового комплексу Росії, який отримує складові не лише з Китаю, Тайваню і США, а й з кількох європейських компаній.

Нагадаємо, Європейський Союз у координації зі Сполученими Штатами Америки розпочав розробку 18-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Робота над ним розпочалась після закінчення минулого понеділка терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.

Автор:
Ольга Опенько