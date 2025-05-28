Зеленский прогнозирует дефицит бюджета РФ из-за санкций с 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что последствия введенных против России санкций начнут существенно влиять на экономику РФ в июне 2026 года. По его словам, с лета следующего года российская экономика, преимущественно находящаяся в тени, начнет испытывать дефицит бюджета.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Интерфакс-Украины.

Когда Россия ощутит санкции?

Зеленский во время общения с журналистами отметил, что, по его мнению, с лета 2026 года российская экономика станет испытывать серьезные трудности. Он подчеркнул, что дефицит бюджета может оказаться значительным, но не катастрофическим, поскольку большая часть экономики РФ находится в тени.

"Июнь 2026-го – мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у россиян будет. Уже от принятых", — подчеркнул президент.

В то же время, президент отметил, что трудно точно оценить, сколько ресурсов находится в тени и какой запас имеет Россия. Однако он считает, что экономика страны не сможет расти в следующем году, а наоборот – будет постепенно сокращаться, поскольку значительная часть затрат будет направлена на войну.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что одним из главных вызовов является рост военно-промышленного комплекса России, получающего составляющие не только из Китая, Тайваня и США, но и нескольких европейских компаний.

Напомним, Европейский Союз в координации с Соединенными Штатами Америки приступил к разработке 18-го пакета санкций против Российской Федерации. Работа над ним началась по истечении минувшего понедельника срока ультиматума по установлению 30-дневного перемирия.