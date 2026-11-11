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В Украине еще один крупный банк присоединился к Глобальному валютному кодексу

НБУ
В Украине еще один крупный банк присоединился к Глобальному валютному кодексу

Райффайзен Банк присоединился к Глобальному кодексу валютного рынка (FX Global Code), подписав официальное Заявление об обязательствах (Statement of Commitment to the FX Global Code). Финучреждение стало вторым коммерческим банком в Украине, поддержавшим этот международный регламент.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Решение банка принято вслед за рекомендацией НБУ для украинских финансовых учреждений переходить на международные правила работы. Присоединение к Кодексу является публичным подтверждением того, что внутренние процессы и валютные операции банка отвечают лучшим мировым стандартам добросовестности, прозрачности и профессиональной этики.

Как отметил заместитель председателя регулятора Юрий Гелетий, предусмотренные Кодексом принципы работы признаны международным ориентиром, а участие в нем подтверждает качественно налаженные внутренние процессы банка и добросовестное отношение к клиентам.

Он подчеркнул, что это имеет большое значение для устойчивости валютного рынка Украины и его интеграции в мировое сообщество, а также заверил готовность НБУ в дальнейшем поддерживать банки и делиться собственным опытом.

Первым среди коммерческих финучреждений Украины в Кодекс присоединился УкрСиббанк еще 16 декабря 2019 года. Сам регулятор – Национальный банк Украины – подписал обязательство 22 мая 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк присоединился к FX Global Code. Тогда глава регулятора Андрей Пышный 22 мая 2026 официально подписал заявление об обязательствах по соблюдению ключевых принципов этого глобального документа.

Автор:
Максим Кольц

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