В Україні ще один великий банк приєднався до Глобального валютного кодексу

Райффайзен Банк долучився до Глобального кодексу валютного ринку (FX Global Code), підписавши офіційну Заяву про зобов'язання (Statement of Commitment to the FX Global Code). Фінустанова стала другим комерційним банком в Україні, який підтримав цей міжнародний регламент.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Рішення банку ухвалено слідом за рекомендацією НБУ для українських фінансових установ переходити на міжнародні правила роботи. Приєднання до Кодексу є публічним підтвердженням того, що внутрішні процеси та валютні операції банку відповідають найкращим світовим стандартам добросовісності, прозорості та професійної етики.

Як наголосив заступник голови регулятора Юрій Гелетій, передбачені Кодексом принципи роботи є визнаним міжнародним орієнтиром, а участь у ньому підтверджує якісно налагоджені внутрішні процеси банку та добросовісне ставлення до клієнтів.

Він підкреслив, що це має велике значення для стійкості валютного ринку України та його інтеграції у світову спільноту, а також запевнив у готовності НБУ надалі підтримувати банки й ділитися власним досвідом.

Першим серед комерційних фінустанов України до Кодексу приєднався Укрсиббанк ще 16 грудня 2019 року. Сам регулятор — Національний банк України — підписав зобов'язання 22 травня 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацбанк приєднався до FX Global Code. Тоді голова регулятора Андрій Пишний 22 травня 2026 року офіційно підписав заяву про зобов'язання щодо дотримання ключових принципів цього глобального документа.