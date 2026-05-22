Нацбанк приєднався до FX Global Code: що зміниться для валютного ринку

Нацбанк України приєднався до FX Global Code / НБУ

Національний банк України приєднався до Глобального кодексу валютного ринку FX Global Code. Голова НБУ Андрій Пишний 22 травня 2026 року підписав заяву про зобов’язання щодо дотримання принципів кодексу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Приєднання до FX Global Code означає, що НБУ зобов’язується здійснювати діяльність на валютному ринку відповідно до міжнародних стандартів і правил, які застосовуються на світових фінансових ринках.

Також регулятор підтвердив, що вже адаптував внутрішні процеси до вимог кодексу.

Кодекс визначає принципи роботи учасників валютного ринку, які стосуються прозорості, етичних стандартів, управління ризиками та професійної поведінки.

У НБУ зазначили, що приєднання до FX Global Code передбачає:

  • роботу на валютному ринку за міжнародними стандартами;
  • дотримання принципів прозорості та професійної етики;
  • посилення довіри до валютного сектору;
  • розвиток справедливих правил взаємодії між учасниками ринку.

У Нацбанку наголошують, що рішення також є сигналом для банків та інших учасників фінансового сектору щодо застосування міжнародних практик роботи на валютному ринку України.

Також НБУ розпочав громадське обговорення проєкту змін до нормативної бази щодо роботи банків фінансової інклюзії. Нові правила мають забезпечити реалізацію закону про розвиток фінансової інклюзії, який набуде чинності 26 червня 2026 року.

Автор:
Тетяна Гойденко