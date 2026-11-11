Страны G7 передадут Украине лицензии для наращивания производства оружия

Страны G7 подтвердили намерение передавать Украине лицензии, позволяющие наращивать собственное военное производство. Параллельно партнеры продолжат поставлять средства противовоздушной обороны, перехватчики и дальнобойные системы.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел стран G7, принятое по итогам встречи в Париже 9-10 ноября.

В заявлении отмечается, что страны "Группы семи" оценили прогресс в поставках Украине средств ПВО, систем и ракет-перехватчиков, дальнобойных способностей, а также лицензий, необходимых для увеличения военного производства.

Министры подчеркнули, что намерены продолжать и усиливать поддержку Украины по этим направлениям.

G7 также обсудила финансирование Украины

Отдельно страны G7 признали необходимость скоординированно решить неотложные финансовые потребности Украины на 2027 год и дальше.

Также министры подтвердили намерение усиливать давление на российскую военную экономику, в частности, из-за санкций против судов теневого флота, страховщиков, нефтетрейдеров и посредников, которые помогают обходить ограничения.

Кроме того, G7 осудила военную помощь России со стороны КНДР и Ирана, а также снабжение Китаем оружия, военной подготовки и компонентов двойного назначения.

В заявлении также говорится об усилении финансовой и материальной поддержки энергетического сектора Украины для прохождения зимнего периода.

Напомним, еще в июне страны G7 заявили о готовности предоставить Украине лицензии на производство оружия. Тогда речь шла, в частности, о возможности расширения производства необходимого западного военного оборудования в Украине.