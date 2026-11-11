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Країни G7 передадуть Україні ліцензії для нарощування виробництва зброї
Країни G7 підтвердили намір передавати Україні ліцензії, які дозволять нарощувати власне військове виробництво. Паралельно партнери продовжать постачати засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі та далекобійні системи.
Про це інформує Dilo з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ країн G7, ухвалену за підсумками зустрічі у Парижі 9-10 листопада.
У заяві зазначається, що країни "Групи семи" оцінили прогрес у постачанні Україні засобів ППО, систем і ракет-перехоплювачів, далекобійних спроможностей, а також ліцензій, необхідних для збільшення військового виробництва.
Міністри наголосили, що мають намір продовжувати та посилювати підтримку України у цих напрямах.
G7 також обговорила фінансування України
Окремо країни G7 визнали необхідність скоординовано вирішити нагальні фінансові потреби України на 2027 рік і надалі.
Також міністри підтвердили намір посилювати тиск на російську воєнну економіку, зокрема через санкції проти суден тіньового флоту, страховиків, нафтотрейдерів і посередників, які допомагають обходити обмеження.
Крім того, G7 засудила військову допомогу Росії з боку КНДР та Ірану, а також постачання Китаєм зброї, військової підготовки й компонентів подвійного призначення.
У заяві також йдеться про посилення фінансової та матеріальної підтримки енергетичного сектору України для проходження зимового періоду.
Нагадаємо, ще у червні країни G7 заявили про готовність надати Україні ліцензії на виробництво зброї. Тоді йшлося, зокрема, про можливість розширення виробництва необхідного західного військового обладнання в Україні.