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Країни G7 домовилися посилити фінансову та матеріальну підтримку України на зимовий період

G7
Глави МЗС країн G7 домовилися збільшити фінансову допомогу Україні на зиму / Depositphotos

Міністри закордонних справ країн “Групи семи” (G7) ухвалили рішення активізувати фінансову та матеріальну допомогу Україні, щоб підтримати її енергетичну безпеку взимку. 

Як пише Dilo, про це йдеться у спільній заяві очільників МЗС країн G7, оприлюдненій на сайті МЗС Великої Британії за підсумками їхньої зустрічі в Парижі.

У документі дипломати наголосили на незмінній підтримці української енергосистеми в умовах зимових викликів.

"Ми підтвердили прихильність підтримці енергетичної безпеки України і вирішили активізувати нашу фінансову та матеріальну підтримку, щоб допомогти цій країні пережити зиму", — зазначається у заяві.

Окрім нагальної допомоги на поточний опалювальний сезон, глави зовнішньополітичних відомств країн "Групи семи" акцентували увагу на довгостроковому плануванні.

Міністри "визнали необхідність узгодженого вирішення питань щодо нагальних фінансових потреб України на 2027 рік і після нього".

Нагадаємо, Україна вже отримала близько $30 млрд міжнародної бюджетної допомоги у 2026 році та до кінця року очікує ще приблизно $20 млрд погодженого фінансування. Водночас на 2027 рік потреба у зовнішніх коштах оцінюється у $52,6 млрд, із яких наразі не забезпечено $32,6 млрд.

Автор:
Тетяна Бесараб

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