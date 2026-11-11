Volkswagen не будет выпускать новые электромобили в Китае в ближайшие два года из-за слабого спроса

Китайское совместное предприятие немецкого автоконцерна Volkswagen Anhui не намерено выводить на рынок ни одной новой модели электромобилей в 2027 и 2028 годах. Причиной такого решения стал значительно ниже ожидания спроса на линейку ID. UNYX.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

По данным осведомленных источников издания, руководство Volkswagen Anhui рассчитывало, что имеющейся линейки из четырех машин хватит для закрепления на рынке и обеспечения постоянных продаж до 2028 года. Однако созданный в июле 2024 суббренд UNYX не смог привлечь молодую городскую аудиторию в условиях, когда местные конкуренты (в частности BYD) обновляют модельные ряды ежемесячно.

Совместный с китайским производителем Xpeng кроссовер ID. UNYX 08, который презентовали в апреле 2026 года, также демонстрирует продажи значительно ниже целевых, а запуск еще одного запланированного кроссовера на 2028 год поставлен на паузу.

За январь-сентябрь предприятие продало всего 11 360 автомобилей серии UNYX при годовом производственном плане в 33 000 единиц. В то же время во внутренних планах компании на следующий год заложена амбициозная цель продать 128 000 машин этой марки.

В общей сложности за 9 месяцев текущего года реализация автомобилей концерна Volkswagen в Китае упала на 30% (до чуть более 1,3 млн авто), тогда как общее падение авторынка страны составило почти 22%.

Мультимиллиардный завод компании в провинции Аньхой мощностью до 350 000 автомобилей в год загружен значительно ниже своих возможностей (кроме UNYX, там собирают Cupra Tavascan на экспорт — около 33 000 единиц в год).

Предприятие функционирует уже девять лет и принадлежит Volkswagen на 75% (остальное — в китайской JAC), однако до сих пор остается убыточным. По словам финансового директора концерна Арно Антлица, выход СП на безубыточность ожидается только к 2030 году.

В Volkswagen China заявили, что сосредоточены на оптимизации дилерской сети и планируют представить к 2029 году до 30 новых электрифицированных моделей в Китае, параллельно обновляя существующие версии ID. UNYX. При этом положительным сигналом в компании назвали выросшие более чем вчетверо октябрьские продажи "автомобилей новой энергии" (электрокара и гибриды) до рекордных 28 000 единиц в месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что Volkswagen приостановил разработку электрического Golf из-за масштабного сокращения издержек. Концерн заморозил предварительные работы над моделью ID. Golf на своем главном заводе в Вольфсбурге на фоне крупнейшего квартального ущерба более десяти лет.