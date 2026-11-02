Volkswagen приостановил разработку электрического Golf: вернется ли легендарное авто

Volkswagen приостановил предыдущие работы над полностью электрическим ID. Golf на своем главном заводе в Вольфсбурге из-за масштабного сокращения издержек. Решение коснулось одной из ключевых будущих моделей концерна на фоне крупнейшего квартального ущерба Volkswagen за десять лет.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Reuters.

"Я знаю, что Golf означает для Volkswagen и Вольфсбурга. Именно поэтому это решение было для нас действительно нелегким. Мы просто не можем себе позволить эту работу сейчас", — заявил генеральный директор массовых брендов Volkswagen Томас Шефер во внутренней служебной записке.

Решение было принято на фоне масштабной программы сокращения издержек. Volkswagen планирует сократить около 100 тыс. рабочих мест в группе и рассматривает возможность закрытия четырех заводов в Германии.

Главный завод концерна в Вольфсбурге не входит в список предприятий, которым грозит закрытие. В то же время, ему не хватает около €300 млн для выполнения установленной цели по сокращению расходов.

Volkswagen переживает наибольший ущерб за десять лет.

Накануне концерн сообщил об операционном убытке в 5,9 млрд евро за третий квартал — крупнейший квартальный минус со времен дизельного скандала 2015 года.

На финансовые результаты давят единовременные издержки, проблемы бренда Porsche, слабые позиции на китайском рынке и высокая стоимость перехода на электромобили.

Напряжение растет и в отношениях с профсоюзами. IG Metall рассматривает возможность забастовок с 1 января из-за планов компании по сокращениям.

Рабочий совет Volkswagen заявил, что приостановка предварительных работ над ID. Golf не должно отсрочить выход модели на рынок и компания планирует наверстать упущенное время.

В то же время, в совете признали, что замораживание затрат на одну из ключевых будущих моделей является еще одним свидетельством сложного финансового положения группы.

ID. Golf станет одной из первых моделей Volkswagen на новой программно-электронной платформе SSP. Она должна снизить сложность автомобилей и себестоимость производства и помочь концерну конкурировать с китайскими производителями электромобилей.

Напомним, накануне Volkswagen зафиксировал квартальный ущерб в $6,59 млрд. На фоне ухудшения финансовых результатов концерн готовит наибольшую реструктуризацию за десятилетие, предусматривающую сокращение около 100 тыс. работников и возможное закрытие четырех заводов в Германии.