Volkswagen призупинив розробку електричного Golf: чи повернеться легендарне авто

Volkswagen призупинив попередні роботи над повністю електричним ID. Golf на своєму головному заводі у Вольфсбурзі через масштабне скорочення витрат. Рішення торкнулося однієї з ключових майбутніх моделей концерну на тлі найбільшого квартального збитку Volkswagen за понад десять років.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Reuters.

"Я знаю, що Golf означає для Volkswagen і для Вольфсбурга. Саме тому це рішення було для нас справді нелегким. Ми просто не можемо собі дозволити цю роботу зараз", — заявив генеральний директор масових брендів Volkswagen Томас Шефер у внутрішній службовій записці.

Рішення ухвалили на тлі масштабної програми скорочення витрат. Volkswagen планує скоротити близько 100 тис. робочих місць у групі та розглядає можливість закриття до чотирьох заводів у Німеччині.

Головний завод концерну у Вольфсбурзі не входить до переліку підприємств, яким загрожує закриття. Водночас йому бракує близько €300 млн для виконання встановленої цілі зі скорочення витрат.

Volkswagen переживає найбільші збитки за понад десять років

Напередодні концерн повідомив про операційний збиток у €5,9 млрд за третій квартал — найбільший квартальний мінус із часів дизельного скандалу 2015 року.

На фінансові результати тиснуть одноразові витрати, проблеми бренду Porsche, слабкі позиції на китайському ринку та висока вартість переходу на електромобілі.

Напруження зростає і у відносинах із профспілками. IG Metall розглядає можливість страйків із 1 січня через плани компанії щодо скорочень.

Робоча рада Volkswagen заявила, що призупинення попередніх робіт над ID. Golf не повинно відтермінувати вихід моделі на ринок і компанія планує надолужити втрачений час.

Водночас у раді визнали, що заморожування витрат на одну з ключових майбутніх моделей є ще одним свідченням складного фінансового становища групи.

ID. Golf має стати однією з перших моделей Volkswagen на новій програмно-електронній платформі SSP. Вона повинна зменшити складність автомобілів і собівартість виробництва та допомогти концерну конкурувати з китайськими виробниками електромобілів.

Нагадаємо, напередодні Volkswagen зафіксував квартальний збиток у $6,59 млрд. На тлі погіршення фінансових результатів концерн готує найбільшу реструктуризацію за десятиліття, яка передбачає скорочення близько 100 тис. працівників і можливе закриття до чотирьох заводів у Німеччині.