Обвал на 39%: Volkswagen випустив новий автософт, щоб врятувати продажі в Китаї

Німецький автоконцерн Volkswagen AG презентував нове програмне забезпечення місцевої розробки під назвою Vega, покликане вдосконалити функціонал автомобілів марки в Китаї. У такий спосіб виробник намагається зупинити стрімкий спад продажів на найбільшому автомобільному ринку світу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Програмний комплекс Vega адаптовано під специфічні смаки китайських споживачів і створено власними силами концерну. Систему оновлюватимуть що три місяці, а на 2027 рік заплановано масштабну модернізацію з додаванням передових систем допомоги водієві та виходом на 3-й рівень автономного водіння.

Цей рівень передбачає здатність автомобіля рухатися самостійно за умови, що водій залишається уважним і готовим перебрати керування. Наразі софт уже підтримує базові функції допомоги, зокрема автоматичне паркування.

Китайський авторинок тривалий час був одним із головних центрів зростання та прибутку для європейського автогіганта, однак нині там домінують локальні бренди на чолі з BYD, які пропонують доступніші та насичені сучасним софтом електромобілі.

У третьому кварталі продажі Volkswagen у країні обвалилися на 39%, попри виведення нових моделей Audi та VW, розроблених спільно з місцевими партнерами SAIC Motor Corp. та Xpeng Inc.

Експорт на ринки Глобального Півдня та партнерські угоди

Програмні рішення й автомобільні платформи, які Volkswagen створює в конкурентному середовищі Китаю, компанія планує застосовувати й для підсилення лінійки машин на інших ринках, підтверджуючи роль КНР як глобального хабу розробки електромобілів.

Виробник уже розпочав експорт вироблених у Китаї моделей VW та Jetta до ринків так званого Глобального Півдня, зокрема до країн Близького Сходу, Центральної Азії та Африки на південь від Сахари. До кінця поточного року географію поставок розширять на Мексику, Єгипет і В'єтнам. Окрім внутрішніх розробок, автоконцерн співпрацює у галузі софту з Horizon Robotics у Китаї та Rivian Automotive у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Volkswagen заявив про падіння світових поставок на 14,3% у третьому кварталі: це найбільше скорочення показників автовиробника за понад чотири роки, спричинене перш за все падінням попиту на його ключовому ринку — у Китаї.