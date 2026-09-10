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Volkswagen витратить 16 млрд євро на закриття заводів і скорочення штату

Volkswagen
Volkswagen витратить 16 млрд євро на закриття заводів і скорочення штату / Unsplash

Німецький автомобільний концерн Volkswagen оцінює витрати на реструктуризацію приблизно в 16 млрд євро. Ці кошти підуть на виплати під час звільнення працівників та можливе закриття заводів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал Der Spiegel.

Автовиробник змушений піти на такий крок, оскільки має в Європі надлишкові виробничі потужності на понад 500 000 автомобілів щороку. Вони не завантажені роботою повністю, але призводять до постійного зростання витрат компанії.

Куди підуть 16 млрд євро

Більшу частину суми зарезервують під оптимізацію штату:

  • Звільнення працівників: близько 10 млрд євро спрямують на витрати, пов'язані зі скороченням до 60 000 робочих місць по всьому світу (додатково до вже запланованих скорочень);
  • Заводи в Неккарзульмі та Ганновері: зупинка виробництва на цих майданчиках коштуватиме по 2 млрд євро для кожного;
  • Заводи в Емдені та Цвіккау: припинення роботи підприємств обійдеться приблизно по 1 млрд євро на кожному.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Volkswagen запускає найбільшу реструктуризацію за 89 років історії компанії. Німецький автогігант скоротить ще близько 50 тисяч робочих місць до кінця десятиліття, а з урахуванням уже погоджених скорочень загальна кількість звільнень сягне приблизно 100 тисяч.

Автор:
Максим Кольц

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