Автозавод Volkswagen у Німеччині перероблять під оборонне виробництво

Завод компанії Volkswagen в Оснабрюку стане першим автомобільним підприємством у Німеччині, яке перепрофілюють на об'єкт оборонної промисловості.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані WirtschaftsWoche.

Федеральна земля Нижня Саксонія та інвестор Aurelius Capital узгодили ключові умови придбання Volkswagen Osnabrück GmbH, де приватний інвестор виступить мажоритарним акціонером. Після повного завершення випуску автомобілів у 2027 році потужності поступово трансформують у центр рішень у сфері безпеки та оборони.

Першим проєктом на перепрофільованому майданчику стане виробництво систем протиповітряної оборони ізраїльського оборонного концерну Rafael, відомого розробкою комплексу "Залізний купол" (до складу цієї групи в Німеччині також входить виробник протитанкової зброї Dynamit Nobel Defence).

За інформацією виробничої ради підприємства, домовленість гарантує довгострокову зайнятість для майже 1400 із нинішніх 1800 працівників, тобто приблизно для трьох чвертей штату.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Rafael домовилася про купівлю заводу Volkswagen у Німеччині. Ізраїльська компанія Rafael Advanced Defence Systems підписала протокол про наміри з концерном Volkswagen AG щодо придбання майданчика в Оснабрюку на тлі масштабної перебудови бізнесу німецького автовиробника.

Згодом стало відомо, що продаж заводу Volkswagen ізраїльській оборонній компанії опинився під загрозою через Катар. Головним критиком угоди виступив Суверенний фонд Катару, який є третім за величиною акціонером європейського автогіганта.