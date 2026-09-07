Автозавод Volkswagen в Германии будет переработан под оборонное производство.

Завод компании Volkswagen в Оснабрюке станет первым автомобильным предприятием в Германии, которое будет перепрофилировано на объект оборонной промышленности.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные WirtschaftsWoche.

Федеральная земля Нижняя Саксония и инвестор Aurelius Capital согласовали ключевые условия приобретения Volkswagen Osnabrück GmbH, где частный инвестор выступит мажоритарным акционером. После завершения выпуска автомобилей в 2027 году мощности постепенно трансформируют в центр решений в сфере безопасности и обороны.

Первым проектом на перепрофилированной площадке станет производство систем противовоздушной обороны израильского оборонного концерна Rafael, известного разработкой комплекса "Железный купол" (в состав этой группы в Германии также входит производитель противотанкового оружия Dynamit Nobel Defence).

По информации производственного совета предприятия, договоренность гарантирует долгосрочную занятость почти для 1400 из нынешних 1800 работников, то есть примерно для трех четвертей штата.

Ранее сообщалось, что Rafael договорилась о покупке завода Volkswagen в Германии. Израильская компания Rafael Advanced Defence Systems подписала протокол о намерениях с концерном Volkswagen AG по приобретению площадки в Оснабрюке на фоне масштабной перестройки бизнеса немецкого автопроизводителя.

Впоследствии стало известно, что продажа завода Volkswagen израильской оборонной компании оказалась под угрозой из-за Катара. Главным критиком соглашения выступил Суверенный фонд Катара, являющийся третьим по величине акционером европейского автогиганта.