Найбільший спад за чотири роки: світові продажі Volkswagen обвалилися на 14,3%

Німецький автоконцерн Volkswagen заявив про падіння світових поставок на 14,3% у третьому кварталі. Це найбільше скорочення показників автовиробника за понад чотири роки, спричинене перш за все падінням попиту на його ключовому ринку — у Китаї.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Загальний обсяг поставок, який є основним показником продажів компанії, у липні-вересні впав до 1,89 мільйона автомобілів.

Криза на китайському ринку

Найсильнішого удару зазнав китайський напрямок: поставки в КНР за квартал обвалилися на 38,5%, а за перші дев'ять місяців року скоротилися на 30,2%. За словами члена розширеного виконавчого комітету групи Мартіна Сандера, стрімке падіння китайського ринку залишається викликом для всієї автоіндустрії.

Негативну динаміку зафіксовано й в інших регіонах. У Північній Америці поставки скоротилися на 5,8%, а в Західній Європі — на 2,8%. Єдиним регіоном, що показав незначне зростання на 1,4%, стала Центральна та Східна Європа.

Глобальні поставки акумуляторних електромобілів (BEV) за квартал знизилися майже на 5%. Навіть майже 20-відсоткове зростання продажів у Європі не змогло компенсувати слабкий попит у Китаї та тиск з боку місцевих виробників.

Проблеми німецького автопрому поглиблюються

Зафіксоване скорочення поставок стало для Volkswagen найстрімкішим з другого кварталу 2022 року, коли показник впав на 22,4%.

Volkswagen став черговим німецьким автовиробником, який повідомив про погіршення позицій на китайському ринку. Минулого тижня про слабкі результати та зниження обсягів поставок у КНР вже оголосили такі бренди, як Porsche та Mercedes-Benz.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Volkswagen витратить 16 млрд євро на закриття заводів і скорочення штату. Кошти спрямують на фінансування вихідних виплат персоналу під час оптимізації підприємств у Німеччині.