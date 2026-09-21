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Обвал акцій до мінімуму за 16 років: Volkswagen виключили з головного індексу єврозони
Німецький автоконцерн Volkswagen вибув із найважливішого індексу "блакитних фішок" єврозони Euro Stoxx 50 уперше за останні 15 років. Це рішення посилить тиск на котирування компанії, які вже опустилися до 16-річного мінімуму.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.
Акції автогіганта втратили понад три чверті вартості порівняно з піковими показниками 2021 року. Наразі ринкова капіталізація групи становить лише 38 млрд євро, що є незначною часткою від її річного виторгу в 322 млрд євро.
Вихід з індексу спровокує автоматичний розпродаж цінних паперів біржовими фондами, які пасивно повторюють кошик Euro Stoxx 50 на суму близько 59 млрд євро. Місце Volkswagen та нідерландської Wolters Kluwer у списку займуть фінська Nokia і французька енергетична група Engie.
Виклики автопрому та реакція концерну
Виключення Volkswagen услід за минулорічним вибуттям корпорації Stellantis (виробника Fiat і Peugeot) підкреслило глибокі труднощі європейського автопрому. Наразі в елітному списку регіону залишилося лише три представники галузі: Ferrari, BMW та Mercedes-Benz.
На фінансовий стан концерну одночасно тиснуть кілька серйозних викликів:
- різке падіння продажів у Китаї через тиск дешевших місцевих конкурентів;
- запровадження підвищених митних тарифів у США;
- масштабна реструктуризація, яка передбачає скорочення до 100 тисяч працівників;
- списання 6 млрд євро вартості частки в Porsche, через що компанія попередила про падіння прибутку.
Унаслідок цього рішення кількість німецьких компаній в індексі Euro Stoxx 50 скоротилася до 16. Водночас у керівництві Volkswagen запевняють, що виключення з біржового кошика не змінює фундаментальної сили бізнесу, а антикризові заходи дадуть змогу повернутися до переліку лідерів у середньостроковій перспективі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Volkswagen витратить 16 млрд євро на закриття заводів і скорочення штату. Кошти спрямують на фінансування вихідних виплат персоналу під час оптимізації підприємств у Німеччині.