- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Обвал акций до минимума за 16 лет: Volkswagen исключили из главного индекса еврозоны
Немецкий автоконцерн Volkswagen выбыл из важнейшего индекса "голубых фишек" еврозоны Euro Stoxx 50 впервые за последние 15 лет. Это решение усилит давление на котировки компании, которые уже опустились до 16-летнего минимума.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.
Акции автогиганта потеряли более трех четвертей стоимости по сравнению с пиковыми показателями 2021 года. В настоящее время рыночная капитализация группы составляет лишь 38 млрд евро, что является незначительной частью ее годовой выручки в 322 млрд евро.
Выход из индекса спровоцирует автоматическую распродажу ценных бумаг биржевыми фондами, пассивно повторяющими корзину Euro Stoxx 50 на сумму около 59 млрд евро. Место Volkswagen и нидерландской Wolters Kluwer в списке займут финская Nokia и французская энергетическая группа Engie.
Вызовы автопрома и реакция концерна
Исключение Volkswagen вслед за прошлогодним убытием корпорации Stellantis (производителя Fiat и Peugeot) подчеркнуло глубокие трудности европейского автопрома. Сейчас в элитном списке региона осталось только три представителя отрасли: Ferrari, BMW и Mercedes-Benz.
На финансовое состояние концерна одновременно давят несколько серьезных вызовов:
- резкое падение продаж в Китае из-за давления более дешевых местных конкурентов;
- введение повышенных таможенных тарифов в США;
- масштабная реструктуризация, предполагающая сокращение до 100 тысяч работников;
- списание 6 млрд евро стоимости доли в Porsche, из-за чего компания предупредила о падении прибыли.
В результате этого решение количество немецких компаний в индексе Euro Stoxx 50 сократилось до 16. В то же время в руководстве Volkswagen уверяют, что исключение из биржевой корзины не меняет фундаментальной силы бизнеса, а антикризисные меры позволят вернуться в список лидеров в среднесрочной перспективе.
Напомним, ранее сообщалось, что Volkswagen потратит 16 млрд евро на закрытие заводов и сокращение штата. Средства будут направлены на финансирование исходных выплат персонала при оптимизации предприятий в Германии.