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Самый большой спад за 4 года: мировые продажи Volkswagen обвалились на 14,3%

Volkswagen
Volkswagen сократил продажи / Depositphotos

Немецкий автоконцерн Volkswagen заявил о падении мировых поставок на 14,3% в третьем квартале. Это наибольшее сокращение показателей автопроизводителя за четыре года, вызванное прежде всего падением спроса на его ключевом рынке — в Китае.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Общий объем поставок, являющийся основным показателем продаж компании, в июле-сентябре упал до 1,89 миллиона автомобилей.

Кризис на китайском рынке

Самый сильный удар получил китайское направление: поставки в КНР за квартал обвалились на 38,5%, а за первые девять месяцев года сократились на 30,2%. По словам члена расширенного исполнительного комитета группы Мартина Сандера, стремительное падение китайского рынка остается вызовом всей автоиндустрии.

Негативная динамика зафиксирована и в других регионах. В Северной Америке поставки сократились на 5,8%, а в Западной Европе – на 2,8%. Единственным регионом, показавшим незначительный рост на 1,4%, стала Центральная и Восточная Европа.

Глобальные поставки аккумуляторных электромобилей (BEV) за квартал снизились почти на 5%. Даже почти 20-процентный рост продаж в Европе не смог компенсировать слабый спрос в Китае и давление со стороны местных производителей.

Проблемы немецкого автопрома усугубляются

Зафиксированное сокращение поставок стало для Volkswagen самым стремительным со второго квартала 2022 года, когда показатель упал на 22,4%.

Volkswagen стал очередным немецким автопроизводителем, сообщившим об ухудшении позиций на китайском рынке. На минувшей неделе о слабых результатах и снижении объемов поставок в КНР уже объявили такие бренды, как Porsche и Mercedes-Benz.

Напомним, ранее сообщалось, что Volkswagen потратит 16 млрд евро на закрытие заводов и сокращение штата. Средства будут направлены на финансирование исходных выплат персонала при оптимизации предприятий в Германии.

Автор:
Татьяна Бессараб

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