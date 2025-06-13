"Питання суверенітету": Угорщина та Словаччина виступлять проти відмови від російських енергоресурсів

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його держава та Словаччина виступатимуть проти відмови Європейського Союзу від енергоресурсів РФ.

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Як пише Delo.ua, про це Сіярто повідомив у facebook.

"У понеділок у Люксембурзі відбудеться велика битва, оскільки пропозиція фон дер Ляєн - Зеленського змусити нас припинити купувати газ, нафту та ядерне паливо в Росії буде на порядку денному Ради міністрів енергетики", - заявив Сіярто.

За його словами, Брюссель начебто "хоче субсидіювати" Київ шляхом "подвоєння або потроєння вартості електроенергії для угорських родин".

"Сьогодні ми з моїм словацьким колегою Юраєм Бланаром консультувалися телефоном і дійшли згоди, що ми не можемо погодитися з таким грубим порушенням нашого суверенітету. Формування національної енергетичної політики - це питання суверенітету, і ніхто ззовні не може в нього втручатися", - переконаний очільник МЗС Угорщини.

Він додав, що на Раді 16 червня Будапешт "захищатиме угорські сімʼї від плати у два-три рази більше, ніж раніше, через шантаж президента Зеленського".

Зауважимо, після припинення транзиту російського газу через Україну наприкінці 2024 року Словаччина переважно отримувала газ з Угорщини, яка його поставляє через "Турецький потік". Словаччина та Угорщина домагаються відновлення транзиту через Україну, при цьому Словаччина навіть погрожує накласти вето на допомогу ЄС Києву, якщо він не перегляне свою позицію.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

Європейський Союз поставив перед собою мету — до 2027 року позбутися залежності від російського палива. Цей курс був визначений після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Серед країн, які досі купують російський газ, Угорщина та Словаччина. Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія отримують скраплений газ від російської компанії "Новатек" за довгостроковими контрактами.

Європейська комісія оприлюднила детальну "дорожню карту", яка передбачає конкретні заходи для досягнення цієї мети.

Так, планується заборона на нові угоди щодо імпорту російського газу та спотових контрактів. Про це повідомили джерела, ознайомлені з питанням, агентству Reuters.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.