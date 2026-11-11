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На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту
12 листопада на українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать в’їзд транспортних засобів до Румунії через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй". Обмеження діятимуть з 08:00 до 16:00.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Держприкордонслужба.
Причиною обмежень стали роботи на румунському боці кордону. Зокрема, там планують замінювати модульні кабіни, у яких здійснюється прикордонний контроль.
Водіям радять заздалегідь скоригувати маршрут і скористатися альтернативним пунктом пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй".
Пішоходів також попереджають про можливе сповільнення проходження контрольних процедур у цей період.
Нагадаємо, у червні через інфраструктурні роботи рух через "Солотвино" уже тимчасово призупиняли для автомобілів. Тоді обмеження діяли з 8 до 17 червня з 09:00 до 16:00.