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На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту

Солотвино – Сігету-Мармацієй
На кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту

12 листопада на українсько-румунському кордоні тимчасово обмежать в’їзд транспортних засобів до Румунії через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй". Обмеження діятимуть з 08:00 до 16:00.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Держприкордонслужба.

Причиною обмежень стали роботи на румунському боці кордону. Зокрема, там планують замінювати модульні кабіни, у яких здійснюється прикордонний контроль.

Водіям радять заздалегідь скоригувати маршрут і скористатися альтернативним пунктом пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй".

Пішоходів також попереджають про можливе сповільнення проходження контрольних процедур у цей період.

Нагадаємо, у червні через інфраструктурні роботи рух через "Солотвино" уже тимчасово призупиняли для автомобілів. Тоді обмеження діяли з 8 до 17 червня з 09:00 до 16:00.

Автор:
Тетяна Гойденко

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