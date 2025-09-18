Венгрия и Словакия будут противостоять давлению Трампа по сокращению импорта российской нефти и газа

Словакия и Венгрия планируют противостоять давлению Дональда Трампа с требованием сократить импорт российской нефти и газа, пока Европейский Союз не найдет достаточных альтернативных источников поставок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что министр экономики Словакии Дениса Сакова подчеркнула, что прежде, чем брать на себя обязательства по сокращению импорта российских энергоносителей, "необходимо создать достаточную инфраструктуру для поддержки альтернативных маршрутов".

Сакова подчеркнула, что позицию Словакии она ясно озвучила во время переговоров с министром энергетики США Крисом Райтом в Вене на этой неделе. Она отметила, что представитель администрации Трампа "выразил понимание", признав при этом, что США должны активизировать энергетические проекты в ЕС.

В свою очередь министр правительства Венгрии Гергей Гуляш подтвердил, что его страна будет отклонять инициативы ЕС, "угрожающие безопасности поставок энергоносителей".

"Когда это прямо противоречит интересам Венгрии, например, в вопросах закупок энергоносителей, мы наложим вето", - заявил Гуляш.

Словакия импортирует около трети своей нефти из нероссийских источников по трубопроводу "Адрия" и заключила ряд контрактов с западными поставщиками газа. Однако чиновники из окружения премьера Роберта Фицо, поддерживающего связи с Кремлем и посещающего Москву, считают российские поставки стратегически важными.

Венгрия недавно заключила соглашение с Shell на 2 миллиарда кубометров газа, которые будут поставлены в течение десяти лет, начиная с 2026 года. Поставки будут поступать в Венгрию через чешские и германские газопроводы.

Среди стран ЕС, которые до сих пор покупают российский газ, кроме Венгрии и Словакии, еще Бельгия, Франция, Нидерланды и Испания, получающие сжиженный газ от российской компании "Новатек" по долгосрочным контрактам.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, но европейцы должны усилить собственные и отказаться от российской нефти и газа.