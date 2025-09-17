Польша призывает ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года: что известно

Польша призывает страны-члены Европейского Союза полностью прекратить импорт российской нефти и газа до конца 2026 года. Министр энергетики Польши Милош Мотика отмечает, что это поможет избежать геополитических рисков и усилить энергетическую безопасность ЕС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Как отметили журналисты, нефтепровод "Дружба" поставляет российскую нефть в Венгрию и Словакию, которые продолжают покупать энергоносители у России после того, как другие страны ЕС разорвали связи после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Польская сторона готова оказать помощь в отказе от российских энергоносителей.

"Я обращаюсь к вам с призывом договориться о общей цели – полном отказе от импорта российской сырой нефти до конца 2026 года", – написал Мотыка министрам энергетики стран ЕС.

Заместитель министра энергетики Войцех Врохна отметил, что поставляемый через Польшу американский сжиженный природный газ (СПГ) может стать альтернативой. К примеру, польская компания Orlen уже поставляет американский газ в Украину для пополнения запасов перед зимой.

Ранее Еврокомиссия планировала отказаться от российского ископаемого топлива до 1 января 2028 года. Однако после переговоров с президентом США Дональдом Трампом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о возможности ускорения этого процесса. Польское правительство считает, что отказ должен состояться на два года раньше запланированного, особенно после таких событий, как вторжение российских беспилотников на территорию Польши.

Целью решения является продемонстрировать решимость ЕС в достижении полной независимости от российских поставок, создающих политические и стратегические риски для всего континента.

Напомним, в августе 2025 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов уменьшились на $920 млн, упав на один из самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения в Украину.