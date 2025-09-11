Доходы России от продажи нефти упали до пятилетнего минимума

В августе 2025 года доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов уменьшились на $920 млн, упав на один из самых низких уровней с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Международное энергетическое агентство.

По данным аналитиков, в августе доходы России от продажи нефти упали до $13,51 млрд, сократившись на $920 млн. Причиной стало уменьшение экспорта нефти и горючего, а также увеличение скидок на сорт Urals (цена этой нефти упала около $56 за баррель).

Эксперты Международного энергетического агентства отмечают, что доходы России от экспорта нефти остаются близкими к пятилетнему минимуму, сокращая налоговые поступления и усиливая замедление российской экономики.

Кроме того, в августе экспорт российской нефти и горючего уменьшился на 70 тыс. баррелей в сутки – до 7,3 млн. Кроме того, добыча сырья в РФ сократилась на 30 тыс. баррелей в сутки – до 9,3 млн баррелей.

Индия заявила, что продолжит покупать российскую нефть, несмотря на давление США и ЕС. Нью-Дели отмечает, что действует в интересах экономической безопасности и напомнил Западу о собственном импорте ресурсов из РФ.

Но при этом индийские импортеры российской нефти потребовали от поставщиков существенно больших скидок из-за роста рисков, вызванных санкциями.