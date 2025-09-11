Нефть дешевеет из-за слабого спроса и избытка запасов в США

Цены на нефть в четверг снизились из-за слабого спроса в США и роста рисков излишка предложения. Это перевесило влияние геополитических факторов — атак на Ближнем Востоке и войны России против Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Мировые цены на нефть снижаются

В четверг мировые цены на нефть несколько снизились из-за слабого спроса в США и риска излишка предложения. На этом фоне влияние геополитических факторов — нападений на Ближнем Востоке и войны России против Украины — оказалось менее ощутимым.

Фьючерсы на Brent подешевели на 14 центов (0,21%) и торговались на уровне 67,35 доллара за баррель. Американская WTI потеряла 15 центов (0,24%), снизившись до 63,53 доллара.

Днем ранее оба эталонных контракта прибавили более доллара после того, как Израиль нанес удар по руководству ХАМАС в Катаре. Дополнительное влияние на рынок оказала активизация противовоздушной обороны Польши и НАТО для перехвата российских беспилотников, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на западную Украину.

Рынок нефти под давлением

Рост цен на нефть за последние недели стал продолжением тренда, начавшегося после достижения трехмесячного минимума 5 сентября.

Впрочем, ни одно из последних геополитических событий не создало непосредственной угрозы поставке. Рынок сосредоточился на фундаментальных факторах – балансе спроса и предложения. Данные Управления энергетической информации США показали неожиданный рост запасов: сырой нефти – на 3,9 млн баррелей, бензина – на 1,5 млн, в то время как прогнозировались сокращения. Это усилило сигналы о замедлении американской экономики: снижении цен производителей и более слабом рынке труда.

Аналитики ожидают, что на следующей неделе Федеральная резервная система снизит ключевую ставку на 25 базовых пунктов. В то же время, Европейский центральный банк в четверг оставит ставки без изменений.

Со стороны предложения давление усиливается решением ОПЕК+ увеличить добычу с октября. Хотя масштабы меньше предыдущих, этот шаг вместе с прогнозами EIA о наращивании запасов создает риски дальнейшего падения цен.

Напомним, с 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60. Это решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ. Европейская комиссия предложила ограничение цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца. Просмотр цены будет происходить раз в полгода.