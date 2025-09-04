Нефть продолжает падение из-за ожиданий решения ОПЕК+

Цены на нефть упали на 1% в четверг, продолжив снижение более чем на 2% предыдущей сессии. Инвесторы и трейдеры ожидают встречи ОПЕК+ на выходных, где производители могут решить повысить целевые показатели добычи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Какие цены на нефть?

Цена на нефть Brent снизилась на 62 цента, или 1%, до 66,96 доллара за баррель. Американская нефть WTI подешевела на 64 цента, или 1%, до 63,33 доллара за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ рассмотрят возможное увеличение добычи в октябре на воскресенье, чтобы вернуть долю рынка, сообщили источники Reuters.

По словам Сувро Саркара из DBS Bank, рынок хорошо поглощает повышение предложения, но потенциальное накопление запасов зимой может сдержать цены на нефть. Он прогнозирует, что Brent будет торговаться около 60-65 долларов за баррель.

Ранее ОПЕК+ договорилась повысить целевые показатели добычи на 2,2 млн баррелей в день с апреля по сентябрь, а для ОАЭ дополнительно на 300 тыс. баррелей в сутки.

Нефть удерживает высокие цены

Несмотря на ускоренный рост производства, цены на нефть на Ближнем Востоке остаются самыми высокими в мире, что укрепляет уверенность в Саудовской Аравии и других членов ОПЕК в дальнейшем увеличении добычи.

Дополнительно рынок испытал давление из-за нестабильных макроэкономических данных США и роста запасов сырой нефти на 622 тыс. баррелей за неделю до 29 августа. Это превысило средние ожидания аналитиков, прогнозировавших сокращение запасов на 2 млн баррелей.

Эксперты также обращают внимание на слабые показатели рынка труда США, подвергающие сомнению силу спроса крупнейшего потребителя нефти.

Напомним, с 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60. Это решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ. Европейская комиссия предложила ограничение цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца. Просмотр цены будет происходить раз в полгода.