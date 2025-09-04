Нафта продовжує падіння через очікування рішення ОПЕК+

Ціни на нафту впали на 1% у четвер, продовживши зниження на понад 2% попередньої сесії. Інвестори та трейдери очікують на зустріч ОПЕК+ на вихідних, де виробники можуть вирішити підвищити цільові показники видобутку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Які ціни на нафту?

Ціна на нафту Brent знизилася на 62 центи, або 1%, до 66,96 долара за барель. Американська нафта WTI подешевшала на 64 центи, або 1%, до 63,33 долара за барель.

Вісім країн ОПЕК+ розглянуть можливе збільшення видобутку в жовтні на зустрічі в неділю, щоб повернути частку ринку, повідомили джерела Reuters.

За словами Сувро Саркара з DBS Bank, ринок наразі добре поглинає підвищення пропозиції, але потенційне накопичення запасів взимку може стримати ціни на нафту. Він прогнозує, що Brent торгуватиметься близько 60–65 доларів за барель.

Раніше ОПЕК+ домовилася підвищити цільові показники видобутку на 2,2 млн барелів на день з квітня по вересень, а для ОАЕ додатково на 300 тис. барелів на добу.

Нафта утримує високі ціни

Попри прискорене зростання виробництва, ціни на нафту на Близькому Сході залишаються найвищими у світі, що зміцнює впевненість Саудівської Аравії та інших членів ОПЕК у подальшому збільшенні видобутку.

Додатково ринок зазнав тиску через нестабільні макроекономічні дані США та зростання запасів сирої нафти на 622 тис. барелів за тиждень до 29 серпня. Це перевищило середні очікування аналітиків, які прогнозували скорочення запасів на 2 млн барелів.

Експерти також звертають увагу на слабкі показники ринку праці США, що ставлять під сумнів силу попиту найбільшого споживача нафти.

Нагадаємо, з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року.