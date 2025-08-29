Нафта дешевшає: ринок реагує на невизначеність попиту

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 29 серпня, через очікування, що попит впаде з закінченням літнього сезону водіння у США. Однак, на тлі невизначеності щодо російських поставок, загалом за тиждень ціни все ж зросли.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою у жовтні, термін дії яких закінчується у п'ятницю, впали на 36 центів, або 0,5%, до $68,26, тоді як більш активний контракт на листопад знизився на 29 центів, або 0,4%, до $67,69.

Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 28 центів, або 0,4%, до $64,32. Очікується, що ціна на Brent зросте на 0,8% за тиждень, тоді як WTI – на 1%.

Як пише Reuters, видобуток сирої нафти зріс завдяки участі Організації країн-експортерів нафти та її союзників, відомої як ОПЕК+, оскільки вона прискорила зростання виробництва, щоб відновити частку ринку, покращивши прогноз пропозиції, який негативно вплинув на світові ціни на нафту.

Ціни на сиру нафту зросли на початку тижня через атаки України на російські експортні нафтові термінали.

Проте на ринок нафти впливають кілька факторів: закінчення літнього сезону поїздок у США, включно з Днем праці, що зазвичай знижує попит, та збільшення видобутку країнами ОПЕК+.

За прогнозом аналітика Commonwealth Bank of Australia Вівека Дхара, до кінця 2025 року ціна нафти Brent може впасти до $63 за барель.

Водночас інвестори також стежать за розвитком подій навколо Індії, яка, попри тиск і підвищення тарифів з боку США, не припиняє закуповувати російську нафту. Експерти вважають, що Індія ігноруватиме погрози санкціями і продовжить купувати російську сировину за зниженими цінами, що підтверджує очікуване зростання експорту в вересні.

