Нефть дешевеет: рынок реагирует на неопределенность спроса

Цены на нефть снизились в пятницу, 29 августа, из-за ожиданий, что спрос упадет с окончанием летнего сезона вождения в США. Однако, на фоне неопределенности по поводу российских поставок, в целом за неделю цены все же выросли.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре, срок действия которых истекает в пятницу, упали на 36 центов, или 0,5%, до $68,26, в то время как более активный контракт на ноябрь снизился на 29 центов, или 0,4%, до $67,69.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate снизились на 28 центов или 0,4% до $64,32. Ожидается, что цена на Brent вырастет на 0,8% в неделю, тогда как WTI – на 1%.

Как пишет Reuters, добыча сырой нефти выросла благодаря участию Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, известной как ОПЕК+, поскольку она ускорила рост производства, чтобы восстановить долю рынка, улучшив прогноз предложения, негативно повлиявшего на мировые цены на нефть.

Цены на сырую нефть выросли в начале недели из-за атак Украины на российские экспортные нефтяные терминалы.

Однако на рынок нефти влияют несколько факторов: окончание летнего сезона поездок в США, включая обычно снижающий спрос Днем труда и увеличение добычи странами ОПЕК+.

По прогнозу аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара, к концу 2025 года цена нефти Brent может упасть до $63 за баррель.

В то же время инвесторы также следят за развитием событий вокруг Индии, которая, несмотря на давление и повышение тарифов со стороны США, не перестает закупать российскую нефть. Эксперты считают, что Индия будет игнорировать угрозы санкций и продолжит покупать российское сырье по сниженным ценам, что подтверждает ожидаемый рост экспорта в сентябре.

Напомним, цены на нефть снизились в четверг, 28 августа, поскольку инвесторы ожидают падения спроса в США из-за завершения летнего сезона и реагируют на тарифный спор между США и Индией.