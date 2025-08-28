Цены на нефть снижаются: инвесторы ждут ответа Индии на карательные тарифы США

Цены на нефть снизились в четверг, 28 августа, поскольку инвесторы ожидают падения спроса в США из-за завершения летнего сезона и реагируют на тарифный спор между США и Индией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 50 центов, или 0,73%, до 67,55 доллара, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились на 51 цент или 0,80% до 63,64 доллара.

По данным агентства, в предыдущей сессии оба контракта выросли после того, как Управление энергетической информации США сообщило о сокращении запасов сырой нефти на 2,4 млн баррелей в неделю, завершившуюся 22 августа, по сравнению с прогнозом аналитиков Reuters в 1,9 млн баррелей.

Снижение цен, по словам аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевой, связано с тем, что трейдеры переоценивают ситуацию после вчерашнего роста. Она также отметила, что, хотя запасы сырой нефти в США продолжают сокращаться, темпы этого падения замедлились.

По словам аналитика IG Тони Сикамора, падение запасов свидетельствовало о высоком спросе в преддверии длинных выходных в США, посвященных Дню труда. Однако этот праздник обычно знаменует неофициальное завершение летнего сезона вождения, что приводит к снижению спроса.

Торговая напряженность и мировое предложение

Трейдеры также следят за реакцией Нью-Дели на давление Вашингтона с требованием перестать покупать российскую нефть после того, как президент США Дональд Трамп в среду повысил пошлины на импорт из Индии до 50%.

"Ожидается, что Индия продолжит закупать сырую нефть у России по крайней мере в краткосрочной перспективе, что должно ограничить влияние новых тарифов на мировые поставки", - считает Сикамор.

Кроме того, на рынок влияет рост предложения, поскольку крупные производители упразднили некоторые добровольные сокращения добычи. Это частично компенсирует последствия эскалации боевых действий между Россией и Украиной, в частности, атак на энергетическую инфраструктуру.

Также поддерживает нефтяной рынок перспектива скорого понижения процентных ставок в США, что может оживить экономическую активность и спрос на нефть.

Напомним, в понедельник, 25 августа, цены на нефть выросли. Это произошло из-за опасений возможных перебоев в поставках российской нефти после поражения российских энергетических объектов украинскими беспилотниками.