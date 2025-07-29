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Нефть дешевеет: экономическая неопределенность оказывает давление на рынки после соглашения между США и ЕС

нефть
Цены на нефть снизились / Depositphotos

Во вторник, 29 июля, цены на нефть снизились на фоне неопределенности перспектив мировой экономики после торгового соглашения между США и ЕС, а также в ожидании решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 6 центов (0,1%) до $69,98 за баррель. Американская легкая нефть West Texas Intermediate (WTI) торговалась на уровне $66,60, что на 11 центов (0,2%) меньше.

Как отмечает Reuters, торговое соглашение между США и Европейским Союзом, несмотря на введение 15-процентного импортного тарифа на большинство товаров из ЕС, отвлекло потенциальную полномасштабную торговую войну между двумя ключевыми союзниками. Такая война могла бы затронуть почти треть мировой торговли и значительно ухудшить прогнозы по спросу на топливо.

Соглашение также предусматривает закупку ЕС энергоносителей США на сумму 750 миллиардов долларов в ближайшие годы, что, по словам аналитиков, у ЕС практически нет шансов выполнить, тогда как европейские компании должны инвестировать 600 миллиардов долларов в США в течение второго срока президента Дональда Трампа.

Аналитики ANZ отметили, что хотя торговое соглашение между США и ЕС принесло определенное облегчение мировым рынкам на фоне растущей неопределенности, четкие сроки и ключевые этапы для будущих инвестиций остаются неопределенными.

Участники нефтяного рынка также ожидают заседания Комитета по открытому рынку Федеральных резервов США 29-30 июля, где, как прогнозируется, ФРС сохранит ставки, но может сигнализировать об умеренном уклоне на фоне признаков охлаждения инфляции, сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip.

"Вероятность экономического замедления и потенциального снижения ставок Федеральной резервной системой остается неопределенной, что ограничивает рост цен на нефть", – заявила аналитик.

Напомним, цены на нефть поднялись в понедельник после заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом, а также на фоне возможного продления тарифной паузы с Китаем.

Автор:
Татьяна Бессараб