Оптимизм на рынке: цены на нефть растут после соглашения США и ЕС

Цены на нефть поднялись в понедельник после заключения торгового соглашения между США и Европейским Союзом, а также на фоне возможного продления тарифной паузы с Китаем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 61 цент, или 0,89%, до 69,05 доллара за баррель по состоянию на 06:47 по Гринвичу. Цена на американскую нефть West Texas Intermediate выросла на 59 центов, или 0,91%, до 65,75 доллара за баррель.

Поддержку мировым финансовым рынкам и ценам на нефть оказывает торговое соглашение между США и Европейским Союзом, а также возможно продолжение тарифной паузы в отношениях между США и Китаем, отмечает аналитик IG Markets Тони Сикамор. Он подчеркивает, что рынки положительно отреагировали на снижение риска длительной торговой войны и постепенное смягчение тарифных мер в августе.

Рамочное соглашение, заключенное между США и ЕС в воскресенье, предусматривает установление импортного тарифа в размере 15% на большинство европейских товаров, что вдвое меньше ранее угрожаемого уровня.

Также в понедельник в Стокгольме запланирована встреча высокопоставленных представителей США и Китая, целью которой является продление до 12 августа перемирия, ограничивающее резкое повышение тарифов.

Об ожиданиях решений ОПЕК+

Цены на нефть в понедельник выросли, но рост был ограничен из-за ожиданий дальнейшего ослабления ограничений на поставки от ОПЕК+. Рынок ожидает результатов встречи группы мониторинга ОПЕК+.

На прошлой неделе некоторые делегаты ОПЕК+ не прогнозировали изменения в планах увеличения добычи на 548 тысяч баррелей в день в августе, но окончательные решения еще не приняты.

Аналитики ING предполагают, что к концу сентября ОПЕК+ полностью отменит дополнительные добровольные сокращения поставок, что приведет к увеличению добычи минимум на 280 тысяч баррелей в день. При этом спрос летом помогает впитывать дополнительные объемы.

По данным JP Morgan, мировой спрос на нефть в июле вырос на 600 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым годом, несмотря на увеличение запасов на 1,6 миллиона баррелей в сутки.

В то же время на Ближнем Востоке йеменские хуситы заявили о планах атаковать суда сотрудничающих с израильскими портами компаний в контексте конфликта в Газе.

Напомним, на прошлой неделе цены на нефть выросли более чем на 2%, поскольку инвесторы ожидают новых заявлений Дональда Трампа по поводу возможных санкций против России.