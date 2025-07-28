Оптимізм на ринку: нафтові ціни зростають після угоди США та ЄС

Ціни на нафту піднялися в понеділок після підписання торговельної угоди між США та Європейським Союзом, а також на тлі можливого продовження тарифної паузи з Китаєм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Які ціни на нафту?

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 61 цент, або 0,89%, до 69,05 долара за барель станом на 06:47 за Гринвічем. Ціна на американську нафту West Texas Intermediate зросла на 59 центів, або 0,91%, до 65,75 долара за барель.

Підтримку світовим фінансовим ринкам і цінам на нафту надає торговельна угода між США та Європейським Союзом, а також можливе продовження тарифної паузи у відносинах між США та Китаєм, зазначає аналітик IG Markets Тоні Сікамор. Він підкреслює, що ринки позитивно відреагували на зниження ризику тривалої торговельної війни та на поступове пом’якшення тарифних заходів у серпні.

Рамкова угода, укладена між США та ЄС у неділю, передбачає встановлення імпортного тарифу в розмірі 15% на більшість європейських товарів, що є вдвічі менше від раніше загроженого рівня. Ця угода допомогла уникнути загострення торговельної війни між двома союзниками, які забезпечують майже третину світової торгівлі, хоча й може дещо стримувати попит на нафту.

Також у понеділок у Стокгольмі запланована зустріч високопоставлених представників США та Китаю, метою якої є продовження до 12 серпня перемир'я, що обмежує різке підвищення тарифів.

Про очікування рішень ОПЕК+

Ціни на нафту в понеділок зросли, але зростання було обмежене через очікування подальшого послаблення обмежень на постачання від ОПЕК+. Ринок чекає на результати зустрічі групи моніторингу ОПЕК+.

Минулого тижня деякі делегати ОПЕК+ не прогнозували змін у планах збільшення видобутку на 548 тисяч барелів на день у серпні, але остаточні рішення ще не прийняті.

Аналітики ING припускають, що до кінця вересня ОПЕК+ повністю скасує додаткові добровільні скорочення поставок, що призведе до збільшення видобутку щонайменше на 280 тисяч барелів на день. При цьому попит влітку допомагає поглинати додаткові обсяги.

За даними JP Morgan, світовий попит на нафту у липні виріс на 600 тисяч барелів на добу у порівнянні з минулим роком, незважаючи на збільшення запасів на 1,6 мільйона барелів на добу.

Водночас на Близькому Сході єменські хусити заявили про плани атакувати судна компаній, які співпрацюють з ізраїльськими портами, у контексті конфлікту в Газі.

Нагадаємо, минулого тижня ціни на нафту зросли більш ніж на 2%, оскільки інвестори очікують нових заяв Дональда Трампа щодо можливих санкцій проти Росії.