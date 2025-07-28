Нафта дешевшає, а напруга на ринку пального спадає: якими будуть ціни на АЗС

Ціна на нафту помірно падає, а проблема з обмілінням Дунаю вже не докучає імпортерам палива в Україну. З іншого боку в аграріїв зараз перерва в очікуванні жнив кукурудзи та соняху, тож попит на дизпаливо дещо впав. Експерти опитані Delo.ua кажуть, що на ринку бензину, дизелю та автогазу в останній тиждень липня очікується затишшя.

На минулому тижні світові ціни на нафту знизились через негативні економічні новини з США та Китаю, а також ознаки збільшення пропозиції на ринку. Нові замовлення бізнес-обладнання в США різко знизилися у другому кварталі. Це свідчить, що американські компанії відкладають свої інвестиції допоки політика Білого дому стосовно тарифів. Тим часом міністерство фінансів Китаю повідомило, що у першому півріччі 2025 бюджетні доходи знизилися і зростання видатків сповільнилося. Обидві новини можуть сигналізувати про сповільнення найбільших економік світу, що призведе до зниження попиту на нафту.

Станом на вечір п'ятниці 25 липня порівняно з попереднім днем вересневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,74 за барель або на 1,07% до $68,44 за барель, а вересневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate здешевшали на $0,87 за барель або на 1,32% до $65,16 за барель.За тиждень нафта марки Brent знизилась на 1%, а WTI — приблизно на 3%.

США також готуються дозволити обмежені нафтові операції з експорту венесуельської нафти ключовим партнерам венесуельської державної PDVSA, таким як Chevron. Якщо дозволи на експорт венесуельської нафти видадуть, це означатиме послаблення економічного тиску на Венесуелу, нафтова галузь якої знаходиться під санкціями з 2019 року. Тим часом Іран заявив, що продовжить ядерні переговори з європейськими країнами. За результатами перемовин Ірану необхідно буде взяти на себе зобов'язання з ключових питань, що включатимуть подальші перемовини з США, а також відновлення співпраці з Міжнародним агентством з ядерної енергетики. Іран та Венесуела мають значні запаси нафти, та є членами ОПЕК, тож згадані новини сигналізують про можливе збільшення постачання сирої нафти на світовий ринок.

Великі мережі повернулися до акцій вихідного дня

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" за минулий тиждень гуртові ціни дизпалива знижувались, попри те, що в першій половині тижня продовжували зростати. Станом на вечір п'ятниці 25 липня порівняно з 18 липня середня гуртова ціна дизпалива знизилась на 45 коп./л до 49,23 грн/л. Котирування газойлю (ключова сировина для виробництва дизельного пального) на Лондонській біржі станом на 25 липня порівняно з 24 липня зросли на $3,90/т (+0,5%), зупинившись на позначці $708/т.

Бензин в гурті за минулий тиждень також подешевшав. Станом на 25 липня порівняно з 18 липня середня гуртова ціна бензину "А-95" знизилась на 2,09 грн/л до 49,29 грн/л. За останні два тижні бензин в гурті здешевшав на 4,16 грн/л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах збільшилися на 0,4-0,8% у четвер. В портах Північно-Західної Європи котирування пального зросли на $6/т, до $718-736/т, а в Середземномор’ї — на $3/т, до $694-708/т.

На АЗС ціни залишися переважно незмінними. Лише мережі Shell, Chipo, Motto, а також місцевий оператор Одещини "Катрал" провели точкові коригування різного спрямування. А мережі АЗС OKKO WOG на вихідних 26-27 липня запровадили на АЗС акції вихідного дня зі знижками на бензин та дизель на 5 грн/л та на газ на 2,5 грн/л. Середня ціна дизпального на АЗС зросла станом на вечір п'ятниці 25 липня порівняно з 18 липня зросла на 5 коп./л до і становить 56,02 грн/л, а середня ціна бензину А‑95 зросла на 1 коп./л до 59,14 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна на минулому тижні покращилась ситуація з рівнем вони у Дунаї, що дало можливість постачальникам заводити в Дунайські порти великі танкери. З іншого боку аграрії вже закінчили збирати урожай пшениці та ще не почали збирати кукурудзу та сонях, тож попит на паливо з боку аграріїв знизився.

Зараз ми можемо констатувати, що напруга, яка була на гуртовому ринку бензину та дизелю спала і ринок вийшов на плато Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

За його словами, попри те, що бензин та дизель в гурті на наступному тижні продовжать дешевшати, зараз немає передумов для зниження роздрібних цін. Великі мережі АЗС використають здешевшання в гурті, щоб розширити маржу. Тож на цьому тижні ціни на бензин та дизель на АЗС будуть незмінними .

Ринок газу готується до нових цін в Середземноморському регіоні

За минулий тиждень пропан-бутан в гурті дещо здешевшав.Станом на 25 липня порівняно з 23 липня середня ціна газу на умовах самовивозу знизилась на 138 грн/т до 52 390 грн/т. На умовах доставки середня ціна газу за цей період знизилась на 62 грн/т – до 53 981 грн/т.

На АЗС ціна газу за тиждень майже не змінилась. Станом на 25 липня порівняно з 18 липня середня ціна пропан-бутану на АЗС знизилась на 1 коп./л до 34,19 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, в першій половині минулого тижня було зафіксовано сідання на мілину LPG-танкера ENIGMA, який віз газ в Дунайські порти. Тож проблема обміління Дунаю торкнулась і газового ринку. Втім це не вплинуло суттєво на ринок пропан-бутану в Україні.

Шубан каже, що на цьому тижні ціни на газ в гурті будуть стабільними, але ринок чекає серпневих котирувань алжирської компанії Sonatrach (є індикативом цін в Середземноморському регіоні звідки до України надходить значна частина автогазу), що мають бути опубліковані 29-30 липня. Якщо вони суттєво зростуть, то середня ціна газу в гурті у другій половині тижня може зрости в межах 500 грн/тонна. На АЗС ціна пропан-бутану на цьому тижні залишатиметься стабільною.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,79

Дані: застосунки мереж АЗС.