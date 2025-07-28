Нефть дешевеет, а напряжение на рынке топлива падает: какими будут цены на АЗС

Цена на нефть умеренно падает, а проблема с обмелением Дуная уже не досаждает импортерам топлива в Украину. С другой стороны, у аграриев сейчас перерыв в ожидании жатвы кукурузы и подсолнуха, поэтому спрос на дизтопливо несколько упал. Эксперты опрошенные Delo.ua говорят, что на рынке бензина, дизеля и автогаза в последнюю неделю июля ожидается затишье.

На прошлой неделе мировые цены на нефть снизились из-за негативных экономических новостей из США и Китая, а также признаков увеличения предложения на рынке. Новые заказы бизнес-оборудования в США резко снизились во втором квартале. Это свидетельствует, что американские компании откладывают свои инвестиции пока политика Белого дома по отношению к тарифам. Между тем министерство финансов Китая сообщило, что в первом полугодии 2025 года бюджетные доходы снизились и рост расходов замедлился. Обе новости могут сигнализировать о замедлении крупнейших экономик мира, что приведет к снижению спроса на нефть.

По состоянию на вечер пятницы 25 июля по сравнению с предыдущим днем сентябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,74 за баррель или на 1,07% до $68,44 за баррель, а сентябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate до $65,16 за баррель. За неделю нефть марки Brent снизилась на 1%, а WTI – примерно на 3%.

США также готовятся разрешить ограниченные нефтяные операции по экспорту венесуэльской нефти ключевым партнерам венесуэльской государственной PDVSA, таким как Chevron. Если разрешения на экспорт венесуэльской нефти выдадут, это означает ослабление экономического давления на Венесуэлу, нефтяная отрасль которой находится под санкциями с 2019 года. Между тем, Иран заявил, что продолжит ядерные переговоры с европейскими странами. По результатам переговоров Ирана необходимо будет взять на себя обязательства по ключевым вопросам, включающим дальнейшие переговоры с США, а также возобновление сотрудничества с Международным агентством по ядерной энергетике. Иран и Венесуэла имеют значительные запасы нефти и являются членами ОПЕК, поэтому упомянутые новости сигнализируют о возможном увеличении поставок сырой нефти на мировой рынок.

Большие сети вернулись к акциям выходного дня

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", за прошедшую неделю оптовые цены дизтоплива снижались, несмотря на то, что в первой половине недели продолжали расти. По состоянию на вечер пятницы 25 июля, по сравнению с 18 июля, средняя оптовая цена дизтоплива снизилась на 45 коп./л до 49,23 грн/л. Котировки газойля (ключевое сырье для производства дизельного горючего) на Лондонской бирже по состоянию на 25 июля по сравнению с 24 июля выросли на $3,90/т (+0,5%), остановившись на отметке $708/т.

Бензин в группе за прошедшую неделю подешевел. По состоянию на 25 июля, по сравнению с 18 июля, средняя оптовая цена бензина "А-95" снизилась на 2,09 грн/л до 49,29 грн/л. За последние две недели бензин в группе подешевел на 4,16 грн/л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах увеличились на 0,4-0,8% в четверг. В портах Северо-Западной Европы котировки горючего выросли на $6/т, до $718-736/т, а в Средиземноморье - на $3/т, до $694-708/т.

На АЗС цены остались в основном неизменными. Лишь сети Shell, Chipo, Motto, а также местный оператор Одесской области "Катрал" провели точечные корректировки разной направленности. А сети АЗС OKKO WOG на выходных 26-27 июля ввели на АЗС акции выходного дня со скидками на бензин и дизель на 5 грн/л и газ на 2,5 грн/л. Средняя цена дизтоплива на АЗС выросла по состоянию на вечер пятницы 25 июля по сравнению с 18 июля выросла на 5 коп./л и составила 56,02 грн/л, а средняя цена бензина А-95 выросла на 1 коп./л до 59,14 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина на прошлой неделе улучшилась ситуация с уровнем они в Дунае, что дало возможность поставщикам заводить в Дунайские порты большие танкеры.

Сейчас мы можем констатировать, что напряжение, которое было на оптовом рынке бензина и дизеля спало и рынок вышел на плато Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

По его словам, несмотря на то, что бензин и дизель в группе на следующей неделе продолжат дешеветь, сейчас нет предпосылок для снижения розничных цен. на этой неделе цены на бензин и дизель на АЗС будут неизменными .

Рынок газа готовится к новым ценам в Средиземноморском регионе

За прошедшую неделю пропан-бутан в группе несколько подешевел. По состоянию на 25 июля по сравнению с 23 июля средняя цена газа на условиях самовывоза снизилась на 138 грн/т до 52 390 грн/т. На условиях доставки средняя цена газа за этот период снизилась на 62 грн/т – до 53 981 грн/т.

На АЗС цена газа за неделю почти не изменилась. По состоянию на 25 июля, по сравнению с 18 июля, средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 1 коп./л до 34,19 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, в первой половине прошлой недели было зафиксировано садение на мель LPG-танкера ENIGMA, который вез газ в Дунайские порты. Поэтому проблема обмеления Дуная затронула и газовый рынок. Впрочем, это не повлияло существенно на рынок пропан-бутана в Украине.

Шубан говорит, что на этой неделе цены на газ в группе будут стабильными, но рынок ожидает августовских котировок алжирской компании Sonatrach (является индикативом цен в Средиземноморском регионе, откуда в Украину поступает значительная часть автогаза), которые должны быть опубликованы 29-30 июля. Если они существенно возрастут, то средняя цена газа во второй половине недели может вырасти в пределах 500 грн/тонна. На АЗС цена пропан-бутана на этой неделе будет оставаться стабильной.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 33,49 БРСМ-Нафта 54,99 51,99 32,79

Данные: приложения сетей АЗС.