ЄС й США уклали торговельну угоду: що зміниться для обох економік

Європейський Союз і Сполучені Штати 27 липня досягли важливої торговельної угоди. Після перемовин у Шотландії президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп погодили єдину тарифну ставку у 15%, запровадження нульових мит на низку стратегічних товарів та спільні енергетичні закупівлі, що мають замінити російські поставки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Суспільного.

ЄС і США погодили стратегічну угоду

За підсумками перемовин між президентом США Дональдом Трампом та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн сторони погодили єдиний тариф у 15% для більшості товарів, включно з автомобілями, напівпровідниками та фармацевтикою.

Окрім цього, введено режим "нуль за нуль" для стратегічного імпорту: літаків і комплектуючих, спеціальних хімікатів, обладнання для виробництва мікросхем, а також деяких сільськогосподарських товарів і критично важливої сировини.

США також зобов’язуються постачати ЄС енергоносії — зокрема, зріджений газ, нафту та ядерне паливо — на суму 750 мільярдів доларів, а Євросоюз планує інвестувати 600 мільярдів у американську економіку. Окремо досягнуто домовленостей щодо відкриття ринків, зниження бар'єрів у сфері сталі та алюмінію, а також закупівель американської військової техніки країнами-членами ЄС.

Тарифи Трампа

Раніше Трамп оголосив про плани запровадити єдину тарифну ставку у розмірі 10% або 15% для понад 150 країн, з якими Сполучені Штати мають торговельні відносини.

Попри гучні заяви, Трамп залишає можливість для окремих країн укласти двосторонні угоди, які могли б знизити заплановані тарифи.

Трамп вже уклав торговельну угоду з В'єтнамом. Вона передбачає менші мита на імпорт в’єтнамських товарів та нульове мито для США.

Крім того, Сполучені Штати підписали торговельну угоду з Китаєм і планують укласти аналогічний договір з Індією.

Крім того, представник Єврокомісії заявив, що ЄС планує ввести проти США 30% мита на товари вартістю близько 100 млрд євро. Це буде відповіддю на намір Трампа запровадити 30% мита на більшу частину експорту блоку після 1 серпня.