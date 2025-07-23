ЄС планує ввести проти США 30% мита на товари вартістю близько 100 млрд євро: що відомо

23 липня представник Єврокомісії заявив, що ЄС планує ввести проти США 30% мита на товари вартістю близько 100 млрд євро. Це буде відповіддю на намір американського президента Дональда Трампа запровадити 30% мита на більшу частину експорту блоку після 1 серпня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

В рамках першої хвилі заходів у відповідь ЄС об'єднає вже затверджений список мит на американські товари на суму 21 млрд євро і раніше запропонований список на додаткові 72 млрд євро на американські товари в один пакет.

Загроза заходів у відповідь з боку Брюсселя торкнеться приблизно третини американського експорту в ЄС. За словами інсайдерів, тарифи можуть набути чинності наступного місяця, але тільки в тому випадку, якщо не буде досягнуто згоди і США введуть свої мита в серпні.

Як зазначає агентство, ці плани з'явилися на тлі посилення позицій держав-членів ЄС, включаючи Німеччину, у відповідь на позицію США на переговорах.

Берлін готовий навіть підтримати активацію антипримусового інструменту ЄС (ACI) у разі відсутності правочину, заявив урядовець на умовах анонімності. Цей інструмент буде задіяний лише у разі провалу угоди.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, виступаючи в середу в ефірі телеканалу Bloomberg Television, заявив, що ЄС поки не запропонував нічого настільки ж інноваційного, як Японія.

"Переговори йдуть краще, ніж раніше. Я думаю, що ми досягаємо доброго прогресу з ЄС, але, як я вже казав, ЄС має проблему з колективними діями 27 країн", — сказав він в інтерв'ю.

Нагадаємо, Європейський Союз завершив підготовку нового списку контрзаходів у відповідь на анонсовані президентом США Дональдом Трампом 30% мита на європейський імпорт.