ЕС планирует ввести против США 30% пошлины на товары стоимостью около 100 млрд евро: что известно

23 июля представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС планирует ввести против США 30% пошлины на товары стоимостью около 100 млрд евро. Это будет ответом на намерение американского президента Дональда Трампа ввести 30% пошлины на большую часть экспорта блока после 1 августа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

В рамках первой волны ответных мер ЕС объединит уже утвержденный список пошлин на американские товары на сумму 21 млрд евро и ранее предложенный список на дополнительные 72 млрд евро на американские товары в один пакет.

Угроза ответных мер со стороны Брюсселя коснется примерно трети американского экспорта в ЕС.

Эти планы появились на фоне усиления позиций государств-членов ЕС, включая Германию, в ответ на позицию США на переговорах.

Берлин готов даже поддержать активацию антипринудительного инструмента ЕС (ACI) в случае отсутствия сделки, заявил чиновник на условиях анонимности. Этот инструмент будет задействован только в случае провала соглашения.

Министр финансов США Скотт Бессент, выступая в среду в эфире телеканала Bloomberg Television, заявил, что ЕС пока не предложил ничего столь же инновационного, как Япония.

"Переговоры идут лучше, чем раньше. Я думаю, что мы достигаем хорошего прогресса с ЕС, но, как я уже говорил, у ЕС есть проблема с коллективными действиями 27 стран", — сказал он в интервью.

Напомним, Европейский Союз завершил подготовку нового списка контрмер в ответ на анонсированные президентом США Дональдом Трампом 30% пошлины на европейский импорт.