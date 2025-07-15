ЕС готовит таможенные пошлины в ответ на тарифы Трампа: под угрозой американские самолеты, авто и бурбон — Bloomberg

Европейский Союз завершил подготовку нового списка контрмер в ответ на анонсированные президентом США Дональдом Трампом 30% пошлины на европейский импорт. В случае реализации этих планов, ЕС может ввести пошлины на американские товары на сумму 72 миллиарда евро.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

В список попали самолеты Boeing, автомобили, бурбон, а также промышленная, сельскохозяйственная и химическая продукция.

Документ, подготовленный Еврокомиссией и обнародованный агентством, включает 206 страниц с перечнем товаров, которые могут быть обложены пошлинами. Среди них: почти 11 миллиардов евро – это импортированные из США самолеты, более 9,4 миллиарда – машины, почти 8 миллиардов – автомобили. Еще более 6 миллиардов евро составляет агропродукция, в том числе овощи, фрукты и алкоголь, включая бурбон.

Кроме того, пошлины могут затронуть точное оборудование, спортивное оружие, музыкальные инструменты, игрушки и хобби-оборудование. При формировании списка учитывались наличие альтернативных источников снабжения, а также риск "перетекания" продукции в другие страны.

ЕС приостановил первый пакет пошлин на товары из США на сумму 21 миллиард евро, который был ответом на предыдущие торговые ограничения Трампа, в частности пошлины на сталь и алюминий. Новый пакет пока не вступил в силу – его должны согласовать страны-члены блока.

Официального комментария Европейской комиссии пока не прозвучало. Однако министр торговли ЕС Марош Шефчович заявил, что повышение пошлин Трампом фактически исключает возможность трансатлантической торговли. Он также сообщил, что провел переговоры со своим американским коллегой по поиску компромисса.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что остается открытым для переговоров с Европой, однако настаивает на «лучших условиях» для США. Если договоренности не будет до 1 августа, новые американские пошлины вступят в силу.

Напомним, недавно Трамп ввел пошлины по Малайзии, Казахстану, Южной Африке, Лаосу, Мьянме, Сербии, Бангладешу, Индонезии, Боснии и Тунису. Также с 1 августа будут действовать 25% тарифы на товары из Японии и Южной Кореи.