ЕС и США заключили торговое соглашение: что изменится для обеих экономик

Европейский Союз и Соединенные Штаты 27 июля достигли важного торгового соглашения. После переговоров в Шотландии президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент США Дональд Трамп согласовали единую тарифную ставку в 15%, введение нулевых пошлин на ряд стратегических товаров и общие энергетические.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Общественного.

ЕС и США согласовали стратегическое соглашение

По итогам переговоров между президентом США Дональдом Трампом и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен стороны согласовали единый тариф в 15% для большинства товаров, включая автомобили, полупроводники и фармацевтику.

Кроме того, введен режим "ноль за ноль" для стратегического импорта: самолетов и комплектующих, специальных химикатов, оборудования для производства микросхем, а также некоторых сельскохозяйственных товаров и критически важного сырья.

США также обязуются поставлять ЕС энергоносители – в частности, сжиженный газ, нефть и ядерное топливо – на сумму 750 миллиардов долларов, а Евросоюз планирует инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику. Отдельно достигнуты договоренности об открытии рынков, снижении барьеров в сфере стали и алюминия, а также закупок американской военной техники странами-членами ЕС.

Тарифы Трампа

Ранее Трамп объявил о планах ввести единую тарифную ставку в размере 10% или 15% для более чем 150 стран, с которыми Соединенные Штаты имеют торговые отношения.

Несмотря на громкие заявления, Трамп оставляет возможность для отдельных стран заключить двусторонние соглашения, которые могли бы снизить запланированные тарифы.

Трамп уже заключил торговое соглашение с Вьетнамом Она предусматривает меньшие пошлины на импорт вьетнамских товаров и нулевую пошлину для США.

Кроме того, Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.

Кроме того, представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС планирует ввести против США 30% пошлины на товары стоимостью около 100 млрд евро. Это будет ответом на намерение Трампа ввести 30% пошлины на большую часть экспорта блока после 1 августа.