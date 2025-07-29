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Нафта дешевшає: економічна невизначеність тисне на ринки після угоди між США та ЄС

нафта
Ціни на нафту знизились / Depositphotos

У вівторок, 29 липня, ціни на нафту знизились на тлі невизначеності щодо перспектив світової економіки після торговельної угоди між США та ЄС, а також в очікуванні рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизились на 6 центів (0,1%), до $69,98 за барель. Американська легка нафта West Texas Intermediate (WTI) торгувалася на рівні $66,60, що на 11 центів (0,2%) менше.

Як зазначає Reuters, торговельна угода між США та Європейським Союзом, попри запровадження 15-відсоткового імпортного тарифу на більшість товарів з ЄС, відвернула потенційну повномасштабну торговельну війну між двома ключовими союзниками. Така війна могла б торкнутися майже третини світової торгівлі та значно погіршити прогнози щодо попиту на паливо.  

Угода також передбачає закупівлю ЄС енергоносіїв США на суму 750 мільярдів доларів у найближчі роки, що, за словами аналітиків, ЄС практично не має шансів виконати, тоді як європейські компанії мають інвестувати 600 мільярдів доларів у США протягом другого терміну президента Дональда Трампа.

Аналітики ANZ зазначили, що хоча торговельна угода між США та ЄС принесла певне полегшення світовим ринкам на тлі зростаючої невизначеності, чіткі терміни та ключові етапи для майбутніх інвестицій залишаються невизначеними.  

Учасники нафтового ринку також очікують засідання Комітету з відкритого ринку Федеральних резервів США 29-30 липня, де, як прогнозується, ФРС збереже ставки, але може сигналізувати про помірний нахил на тлі ознак охолодження інфляції, сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик брокерської компанії Phillip Nova.

"Ймовірність економічного уповільнення та потенційного зниження ставок Федеральною резервною системою залишається невизначеною, що обмежує зростання цін на нафту", - заявила аналітик.

Нагадаємо, ціни на нафту піднялися в понеділок після підписання торговельної угоди між США та Європейським Союзом, а також на тлі можливого продовження тарифної паузи з Китаєм.

Автор:
Тетяна Бесараб