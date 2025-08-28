Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Ціни на нафту знижуються: інвестори чекають відповіді Індії на каральні тарифи США

Ціни на нафту знизилися в четвер, 28 серпня. / Depositphotos

Ціни на нафту знизилися в четвер, 28 серпня, оскільки інвестори очікують падіння попиту в США через завершення літнього сезону та реагують на тарифну суперечку між США та Індією.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 50 центів, або 0,73%, до 67,55 долара, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 51 цент, або 0,80%, до 63,64 долара.

За даними агентства, у попередній сесії обидва контракти зросли після того, як Управління енергетичної інформації США повідомило про скорочення запасів сирої нафти на 2,4 млн барелів за тиждень, що завершився 22 серпня, порівняно з прогнозом аналітиків Reuters у 1,9 млн барелів.

Зниження цін, за словами аналітика Phillip Nova Пріянки Сачдевої, пов'язане з тим, що трейдери переоцінюють ситуацію після вчорашнього зростання. Вона також зазначила, що хоча запаси сирої нафти в США продовжують скорочуватися, темпи цього падіння сповільнилися.

За словами аналітика IG Тоні Сікамора, падіння запасів свідчило про високий попит напередодні довгих вихідних у США, присвячених Дню праці. Однак це свято зазвичай знаменує неофіційне завершення літнього сезону водіння, що призводить до зниження попиту.

Торговельна напруженість та світова пропозиція

Трейдери також стежать за реакцією Нью-Делі на тиск Вашингтона з вимогою припинити купувати російську нафту після того, як президент США Дональд Трамп у середу підвищив мита на імпорт з Індії до 50%.

"Очікується, що Індія продовжить закуповувати сиру нафту у Росії принаймні в короткостроковій перспективі, що має обмежити вплив нових тарифів на світові постачання", — вважає Сікамор.

Крім того, на ринок впливає зростання пропозиції, оскільки великі виробники скасували деякі добровільні скорочення видобутку. Це частково компенсує наслідки ескалації бойових дій між Росією та Україною, зокрема атак на енергетичну інфраструктуру.

Також підтримує нафтовий ринок перспектива швидкого зниження процентних ставок у США, що може пожвавити економічну активність і попит на нафту.

Нагадаємо, у понеділок, 25 серпня, ціни на нафту зросли. Це сталося через побоювання щодо можливих перебоїв у поставках російської нафти після ураження російських енергетичних об'єктів українськими безпілотниками.

Автор:
Тетяна Бесараб