Ціни на нафту зросли після ураження українськими дронами енергетичних об'єктів у РФ

У понеділок, 25 серпня, ціни на нафту зросли. Це сталося через побоювання щодо можливих перебоїв у поставках російської нафти після ураження російських енергетичних об'єктів українськими безпілотниками.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 13 центів, або 0,19%, до 67,86 долара, а ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 15 центів, або 0,24%, до 63,81 долара.

Зазначається, що у неділю, 24 серпня, Україна здійснила атаку безпілотника на Росію, що призвело до різкого зниження потужності реактора на одній з найбільших російських атомних електростанцій та спричинило величезну пожежу на терміналі експорту палива в Усть-Лузі.

Також пожежа на російському Новошахтинському нафтопереробному заводі, спричинена атакою українського безпілотника, триває вже четвертий день. Цей завод, потужністю 5 мільйонів тонн нафти на рік (близько 100 000 барелів на день), орієнтований переважно на експорт палива.

"Враховуючи успіх, якого Україна досягла у своїх атаках на російську нафтову інфраструктуру... ризики для сирої нафти зміщуються вгору", – сказав ринковий аналітик IG Тоні Сікамор.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у неділю, що Росія зробила "значні поступки" щодо врегулювання війни з Україною шляхом переговорів.

"Вони усвідомили, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві. Це, звичайно, було головною вимогою на початку. І, що важливо, вони визнали, що будуть певні гарантії безпеки територіальної цілісності України", – сказав Венс в програмі "Зустріч із пресою з Крістен Велкер" на каналі NBC.

Водночас президент США Дональд Трамп також поновив у п'ятницю погрози запровадити санкції проти Росії, якщо протягом двох тижнів не буде досягнуто прогресу в мирному врегулюванні в Україні.

За словами Пріянки Сачдеви, старшого ринкового аналітика Phillip Nova, ринки вважають, що тарифи, які планує запровадити Трамп, завдадуть більше шкоди економічному зростанню, що наразі стримує ціни на нафту.

Нагадаємо, 22 серпня українські військові знову атакували нафтоперекачувальну станцію "Унеча", що у Брянській області Росії. Станція транспортує нафту для двох нафтопроводів, один з яких - "Дружба". На відновлення поставок російської нафти до Угорщини, за попередніми оцінками, знадобиться не менше 5-6 днів.